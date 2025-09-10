OGLASIO SE VASILIJE MICIĆ! Potresna poruka reprezentativca Srbije nakon debakla na Evrobasketu

Vasilije Micić nije neko ko se često pojavljuje u medijima, pa zato svaka njegova izjava podigne dota prašine, tako je biilo i sada.

On je u emisiji kod Edina Avdića javno progovorio zbog čega je došlo do rastanka sa Miškom Ražnatovićem, njegovim dugogodišnjim menadžerom.

- To je kompleksna tema koju ću pokušati da prenesem što prostije. Zaista bih se zahvalio Mišku za četiri godine u Megi, svima unutar kluba sa zaista zahvalan, i pokojnom Dekiju koji je bio veliki šraf celog projekta. Ta tema sa agentima je dosta škakljiva za mene. Mišku sam dao otkaz u februaru kao najplaćeniji igrač u istoriji njegove agencije u Evropi. To je najveća odluka u mom životu, ljudski gledano. Verovao sam 100 posto njemu u većini slučajeva, u toj odluci ima i do mog vaspitanja. Sa 16 godina sam obavio prvi razgovor sa njim. To što sam mu dao otkaz je moja pobeda nad emocijama, presudio sam na osnovu ljudskih kvalitete pre nego nekih poslovnih stvari ili neslaganja u poslu. Sedam godinama sam mu skretao pažnju šta mi je smetalo. On je napravio imperiju i njemu kapa dole, ali problem je nastao kada sam mu rekao "da, ali ja sam str Micić". Iznova sam sebi davao priliku da mi iznova prođemo fazu natezanja ko je u pravu. Stvar koju sam mogao da prevaziđem u našem konfliktu je bio novac. Uvideo sam da bih to mogao da oprostim, iako to nije bila mala suma, ali kada sam čuo da je spomenuo neke lične stvari što se tiču moje majke, to ne mogu da mu oprostim - istakao je Vasa, koji je doživeo tragediju na Mundobasketu 2019. godine u Kini kada mu je tokom takmičenja preminula majka.

Prošlo je šest godina otkako je Vasilije Micić ostao bez majke, a sećanje na taj dan i dalje je bolno. Tim povodom, srpski reprezentativac se oglasio juče na svom Instagramu dirljivom porukom.

- Godina prođe, dan nikad. Majka“, napisao je srpski košarkaš i tako rasplakao mnoge...

Vasa je otkrio i kako se odlučio da baš te 2019. godine igra za Srbiju dok mu je mama bila teško bolesna.

- Imao sam direktan razgovor sa Saletom Đorđevićem, Sada vraćam film koliko sam imao godina, sad bi neke stvari ruadio teže nego tada. Saletu sam direktno rekao jer sam do tada igrao najbolju sezonu, bilo je pod znacima navoda za očekviati da budem prva opcija na pleju", naglasio je Micić.

Govorio je o svom odnosu sa trenerima, a što se tiče odnosa sa Saletom Đorđevićem otkrio je detalje njihovih razgovora pred Mundobasket. Zbog toga se na kraju i pojavio u Kini.

- To se nije desilo, to je priča za sebe, ali ja sam pre tog leta Saletu rekao otvoreno: 'Vidi, mama mi je loše i biću srećan igrajući. Ili mi kaži fer ne vidim te u ekipi.' Nisam znao da će da premine tokom prvenstva, Imao sam mnogo ozbiljnu situaciju i bilo mi je bitno da idem i igram ili ne igram. Izlazim javno i govorim da ovaj put iz privatnih razloga ne mogu da idem. To je bilo zbog mame, ali mi je on rekao: 'Ne brini ništa, ti i Jokić nasleđujete ovu generaciju.' Ja sam poverovao u to, a odmah sam video da to ne ide u tom pravcu. I nažalost eto mama je preminula..."

Tokom tog perioda nije znao koliko je situacija ozbiljna. Majka je hrabrila Vasu i stalno mu govorila da ode na Svetsko prvenstvo i da igra za svoju zemlju. Na kraju je to i presudilo.

- Teška srca uđem u dopisivanja iz tog perioda, ja nisam imao pojma da je to tako loše, Ona je mene hrabrila, govorila 'sine samo ti ostani igraj.' To je bilo na putu za četvrtfinale, u autobusu su me probudili i rekli mi. Ja sam onda rekao Saletu da ću da ostanem da igram, da je to bila njena želja, ali šta znam. Nekako to ne znam ni da objasnim. Tako je bilo. Nisam razmišljao da se vratim, znao sam šta mi je ona rekla i tu je bio kraj diskusije", rekao je Vasilije Micić kroz suze.

