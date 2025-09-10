EVO KO DANAS IGRA NA EVROBASKETU! Trebalo je da je na terenu Srbija, ali...

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, ulazi u završnicu. Završene su dve runde, takmičenje po grupama i osmina finala, a sada na rad došla četvrtfinalna faza. U njoj, nažalost, ne igra Srbija...

FOTO: FIBA.Basketball

Evrobasket se najpre odvijao kroz četiri grupe od po šest reprezentacija, a iz svake od njih po četiri selekcije prošle su u osminu finala.

Od tih 16, knjiga je najpre spala na osam slova, jer je osam ekipa ispalo - među njima i srpski "orlovi", usled senzacionalnog poraza od autsajdera iz Finske.

Upravo se ona danas bori za četvrtfinale.

Evo i ko kada igra danas:

Sreda, 10. septembar - raspored utakmica osmine finala na Evrobasketu

16 Finska - Gruzija

20 Nemačka - Slovenija

Na ovoj stranici možete pogledati sve rezultate Evropskog prvenstva u košarci 2025. kao i preostali raspored utakmica.

