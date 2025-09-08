SMENJEN SVETISLAV PEŠIĆ? Vest da je Srbija ostala bez selektora posle senzacionalnog ispadanja sa Evrobasketa - brzo demantovana!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, pojavila se vest da je smenjen selektor "orlova" Svetislav Pešić. Međutim, ona nije tačna.
Podsetimo, Srbija i Finska odigrali su buran meč osmine finala Evrobasketa, posle čega su naši morali da se pokupe i vrate kući
Iako je po dolasku "orlova" sa Evropskog prvenstva, Svetislav Pešić rekao "Ostavku ne dajem! Kakva ostavka, zbog čega?!", otkaz mu je uručen, bar je tako javio Tanjug.
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
"Pešić više nije selektor košarkaša Srbije", istakla je ta agencija, dodavši:
Vivatbet poklanja FREEBET za Eurobasket
"Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka".
Kladi se na mečeve Evropskog prvenstva i stiže ti 25% keš-beka!
Međutim, KSS je hitno demantovao tu vest o otkazu Pešiću, o čemu više možete pročitati kada kliknete OVDE.
Pa opet, izgleda da je već poznat i Pešićev naslednik na klupi Srbije, bar onog dana kada do rastanka zaista dođe...
Ne propustite!
ŠTA ĆU SADA? Isplivao snimak Svetislava Pešića dok Srbija ide u propast (VIDEO)
ZVANIČNO! Evo koje mesto je osvojila Srbija na Evrobasketu
SADA JE SVE OTKRIVENO! Evo šta je Nikola Jokić uradio posle debakla Srbije na Evrobasketu"
BONUS VIDEO: Ovako je Nikola Jokić dočekan na aerodromu "Nikola Tesla" posle Olimpijskih igara
Preporučujemo
HAOS! Lamin Jamal "zarobljen" u Turskoj zbog sopstvene gluposti!
08. 09. 2025. u 16:03
"DELIJE" GLEDAJU I NE VERUJU: Njihov ljubimac prešao u - PAFOS!
08. 09. 2025. u 15:07
BALKANSKI DERBI U ZAGREBU: Dejo i Robi se vraćaju na "Maksimir"
EKS-JU derbi igra se ovog ponedeljka u Zagrebu kada na Maksimir dolazi Crna gora, predvođena selektorom Robertom Prosinečkim i predsednikom Saveza Dejanom Savićevićem.
08. 09. 2025. u 11:24 >> 14:34
KOŠARKAŠKA TRANSFER BOMBA! Pala odluka ko menja Svetislava Pešića?!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, sve je više žamora o tome da će selektor "orlova" Svetislav Pešić ustupiti to mesto nekome drugome.
08. 09. 2025. u 18:04 >> 18:05
"NEKAD TE MRZE, NEKAD TE VOLE..." Vratio se Mladen, Dea iznenadila objavom
MLADEN Mijatović, bivši dugogodišnji izabranik voditeljke Dee Đurđević, vratio se u Srbiju.
08. 09. 2025. u 11:17
Komentari (0)