SMENJEN SVETISLAV PEŠIĆ? Vest da je Srbija ostala bez selektora posle senzacionalnog ispadanja sa Evrobasketa - brzo demantovana!

Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nije proteklo kako se Srbija nadala, a posle eliminacije naših "orlova" već u osmini finala, pojavila se vest da je smenjen selektor "orlova" Svetislav Pešić. Međutim, ona nije tačna.

Podsetimo, Srbija i Finska odigrali su buran meč osmine finala Evrobasketa, posle čega su naši morali da se pokupe i vrate kući

Iako je po dolasku "orlova" sa Evropskog prvenstva, Svetislav Pešić rekao "Ostavku ne dajem! Kakva ostavka, zbog čega?!", otkaz mu je uručen, bar je tako javio Tanjug.

"Pešić više nije selektor košarkaša Srbije", istakla je ta agencija, dodavši:





"Rukovodstvo Košarkaškog saveza danas je prvo donelo odluku o razlazu sa selektorom posle eliminacije u osmini finala Evropskog prvenstva, a potom je njemu saopštena odluka".

Međutim, KSS je hitno demantovao tu vest o otkazu Pešiću.



Pa opet, izgleda da je već poznat i Pešićev naslednik na klupi Srbije, bar onog dana kada do rastanka zaista dođe...

