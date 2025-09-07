MICIĆ ISKRENO O ODNOSU SA TRENERIMA: Smeta mi dranje, ne želim to da trpim (VIDEO)

SRBIJA je učešće na Evrobasketu okončala neslavno, porazom od Finske (92:86) u osmini finale. Pre pomenutog takmičenja, Vasilije Micić je bio gost podkasta "X&O's chat".

FOTO: FIBA.Basketball

On je govorio o brojnim temama, a interesantno je bio deo u kom je pričao o trenerima. Posebno se prisetio saradnje sa Šarunasom Jasikevičijusom dok je bio u Žalgirisu.

- Imao sam situaciju koja nije baš išla u prilog tada. Nažalost, meni je mama tad bila bolesna, prvi put sam saznao i meni su sve reči teško padale. Generano ja na dranje trenera baš loše reagujem, stvarno i to je fer i pošteno ja to najavim gde god idem ja to kažem. Znači, ne mogu to da trpim, mogu sugestiju, mogu kritiku, ali ne mogu to dranje i jednostavno ne želim da trpim to. A on je sve to. Gde je bio problem, ja nisam sebi dozvoljavao da čujem šta on tu priča jer on čak i u toj dreki on konkretno daje savete koji su nenormalno primenljivi u datom trenutku - rekao je Micić i dodao:

- On je toliko prisutan u utakmici da je igra kao šah. Znači on isplanira tih 40 minuta, bukvalno. Samo traži da ti pratiš šta on hoće, jer on se nadmeće sa trenerom, njemu je igrač sredstvo. I meni je u početku bilo... Kad on krene da se dere, a bio sam jako ranjiv, ja sam imao ozbiljne reakcije, neprijatne, bio sam jako neprijatan. Kod njega, kako kažu, tri igrača uživaju, a ostali - zaključio je košarkaš Hapoela.

Podsetimo, srpski plejmejker se posle dve godine u NBA ligi vratio u Evroligu i nastupaće za tim iz Tel Aviva.

