Košarka

"DOSTA JE BILO PEŠIĆU! TREBA MOLITI SALETA DA SE VRATI!" Muta Nikolić oštro kritikovao nakon ispadanja Srbije sa Evrobasketa

Filip Milošević

07. 09. 2025. u 15:47

KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije eliminisana je u osmini finala Evropskog prvenstva u košarci, a kritike na račun selektora Svetislava Pešića dan kasnije stižu i iz Amerike.

FOTO: N. Paraušić

Nikolić danas nema nikakvu dilemu - Pešić treba da ode sa mesta selektora i to mesto prepusti nekom drugom.

-  Jel ima neka odgovornost što se tiče trenera i saveza tu? Jel ima neka odgovornost? Mislim da je savez uradio nešto svoje, ali košarka naša ide dole. Gledam je, radim ovde ceo život, preko glave mi je trenera što su od preko došli ovde da rade i govore da se ništa ne radi. trener ijesu uspešni, svaka čast, ali odakle ovi talenti koji izlaze odavde iz Srbije, neki treneri ovde rade... To je meni malo krivo, drugo, ovo je za ostavku, ovo je bruka. Nema više šta, dosta je bilo!

Nema šta da ostaje, dosta je bilo. Meni viče da sam ja mator, a on stariji od mene deset godina. Nema veze, nije važno, svaka čast za sve što je radio - poručuje Nikolić u razgovoru za ''Telegraf''.

Ima i konkretan predlog ko treba da preuzme reprezentaciju.

- Sad mislim da Aleksandar Đorđević nije trebalo ni da ide, on je uspešniji što se tiče ove reprezentacije nego Pešić, trebalo bi da ga molimo da se vrati - poručio je Nikolić koji je radio kao pomoćni tgrener u Đorđevićevom stručnom štabu u reprezentaciji Srbije.

