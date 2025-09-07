OVO NIKO ŽIV NIJE OČEKIVAO: Čovek koji je "uništio" snove Srbije o zlatu je - ON (VIDEO)

Pomalo neverovatno zvuči vest da je Srbija eliminisana sa Evropskog prvenstva i to od Finske. Ipak, za to je najzaslužniji heroj iz senke plavih Elijas Valtonen.

Kad god je Srbija pretila da se vrati u meč i da preokrene dvadesetšestogodišnji bek iz Helsinkija pogađao je neverovatne šuteve i na taj način Finskoj je davao novu energiju.

Aktuelni košarkaš Granade je po meču prosečno postizao 6,2 poena, uz 3,2 skoka i 1,3 asistencija, ali protiv Srbije je "eksplodirao".

Meč je završio sa 13 poena, uz šut iz igre 5/10, uz četiri ofanzivna skoka i tri asistencije.

Najvažnije za Fince, pri rezultatu 81:84 je preko Nikole Jokića pogodio trojku koja je rešila pitanje pobednika meča, na minut do kraja on je ovako rasplakao naše navijače i postao heroj Finske nacije.

THE MOST UNLIKELY OF HEROES!



ELIAS VALTONEN WITH THE BIGGEST SHOTS OF HIS LIFE!#EUROBASKET X #MAKEYOURMARK pic.twitter.com/eT380A6XGK — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Ko je Elijas Valtonen?

Momak rođen 11. juna 1999. godine rođen je u Helsinkiju. Od 2018. godine bio je član Arizona Stejt univerziteta, a u karijeri nastupao je za Korihaijt, Marski, Tigers Tubingen, Baksi Manresu, Rostok Sivulvs i Granadu.

