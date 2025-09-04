ZVEZDA PREDSTAVILA NOVI TIM: Evo ko je novi kapiten crveno-belih

Košarkaški klub Crvena zvezda večeras je na Malom Kalemgadnu na svečanosti "Zvezdana noć", u retro stilu, najavio novu sezonu u kojoj se slavi 80. rođendan, promovisan je novi tim, dres, saradnja sa Radničkim, kao i novi kapiten Ognjen Dobrić.

FOTO: M. Vukadinović

Novi generalni menadžer Milan Tomić posle sedam godina vratio se u klub, ali u drugoj ulozi.

"Bio je dovoljan jedan poziv predsednika Drčelića da se vratim. Ciljevi se znaju Kup, ABA liga, pa Top 8 Evdolige i Superlige. Ima naša pesma: "Svuda grmi okolo", znate kako se završava i verujem da ćemo ostvariti ciljeve", istakao je Tomić, koji je kao trener osvajao trofeje sa Zvezdom.

Trener Janis Seferopulos rekao je da ekipa ima velike ambicije i očekivanja.

"Želimo da igramo dobro u kontinuitetu, uz podršku navijača. Cilj je plej-of u Evroligi, borićemo se, napravili smo dobar tim, hvala Upravi na podršci. Naravno, želja su i trofeji, Zvezda je klub koji zaslužuje titule", istakao je Sferopulos.

Grčki stručnjak je objavio da će novi kapiten biti Ognjen Dobrić, a zamenik Dejan Davidovac.

U odsustvu Dobrića koji je na Eurobasketu, gostima se obratio Davidovac.

"Znamo da imamo podršku, da ste uz nas u dobrim i lošim momentima. Želim nam svima uspešnu sezonu", poručio je Davidovac.

Na svečanosti su prisustvovali i legende Dragiša Vučinič, Zoran Slavnić, Vladislav Lučić, zatim čelni ljudi fudbalskog kluba na čelu sa generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, koji je i predsednik Upravnog odbora Sportskog društva crveno-belih, košarkašice, navijači, prijatelji kluba, sponzori...

