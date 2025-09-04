SRBI PROMENILI PLAN PRED FINSKU! "Orlovi" odmaraju – svi osim jednog reprezentativca

Košarkaši Srbije će imati slobodan dan, nakon što su sa 4-1 skorom u grupi A obezbedili plasman u osminu finala na Eurobasketu.

FOTO: FIBA.Basketball

Naredni rival našeg tima je Finska, koja je prošla dalje kao treća ekipa u grupi B, odakle su se još u nokaut fazu plasirale Nemačka, Litvanija i Švedska.

Taj duel na programu je u subotu od 20.45, a selektor Svetislav Pešić odlučio je da odmori igrače.

Srbija je u sredu kasno uveče završila meč sa Turskom (95:90), koja joj je nanela prvi poraz na Evropskom prvenstvu.

Kako navode iz KSS, jedini koji će u četvrtak trenirati jeste Vasilije Micić. On je odlučio da odradi kraći šuterski trening.

Inače, u međuvremenu, predsednik KSS Nebojša Čović je izneo detalje o povredi Alekse Avramovića.

"Orlovi" će standardni trening odraditi već u petak.