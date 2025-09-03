KAD POKOJNI BABO DOĐE NA EVROBASKET: Trener Bosne i Hercegovine održao tajm-aut o kome bruji region (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Bosne i Hercegovine je u četvrtom kolu "C" grupe Evropskog prvenstva savladala grčku 80:77, a tajm-aut Adisa Bećiragića u meču protiv Italije još se prepričava.
Treba istaći da je zvezda Grčke Janis Adetokumbo propustio meč, ali to nikako ne umanjuje trijumf Bosanaca koji su naspram sebe imali sjajnog rivala.
Bosna je u trećem kolu izgubila od Italije sa 95:79. Dobro se držao tim Adisa Bećiragića u većem delu meča, ali je na kraju poražen sa 16 poena razlike.
Veliki problem na tom meču bio je defanzivni skok, što je selektor vrlo slikovito opisao na jednom tajmautu u trečoj četvrtini.
- Imamo problem sa skokom u napadu. imamo šest poena iz skoka u napadu: Kad oni šutnu loptu svi čekaju da moj rahmetli babo skoči. Ne može tako. Morate ići na skok. Vas trojica ste bili malopre, tri bela igrača i lopta vam je prošla. Nije samo dovoljno da se zagradi, treba ići prema lopti. Je l' lopta vas preskače. Znači izgubili smo kontrolu skoka. Sve je idealno, osim skoka.
