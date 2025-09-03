KAD POKOJNI BABO DOĐE NA EVROBASKET: Trener Bosne i Hercegovine održao tajm-aut o kome bruji region (VIDEO)

KOŠARKAŠKA reprezentacija Bosne i Hercegovine je u četvrtom kolu "C" grupe Evropskog prvenstva savladala grčku 80:77, a tajm-aut Adisa Bećiragića u meču protiv Italije još se prepričava.

Foto: Jutjub/Printskrin/ Federalna novinska agencija - FENA

Treba istaći da je zvezda Grčke Janis Adetokumbo propustio meč, ali to nikako ne umanjuje trijumf Bosanaca koji su naspram sebe imali sjajnog rivala.

Bosna je u trećem kolu izgubila od Italije sa 95:79. Dobro se držao tim Adisa Bećiragića u većem delu meča, ali je na kraju poražen sa 16 poena razlike.

Veliki problem na tom meču bio je defanzivni skok, što je selektor vrlo slikovito opisao na jednom tajmautu u trečoj četvrtini.

The most Bosnian thing ever by Basketball Head Coach Adis Beciragic against Italy the other day at a timeout: “You guys are ball watching on rebounds, who are you guys waiting for to jump and get it, my DAD that passed away!?”😂😂😂 @BiHBasketball pic.twitter.com/FYjMB9QlZf — Bosnian Football (@BosniaNTBall) September 2, 2025

- Imamo problem sa skokom u napadu. imamo šest poena iz skoka u napadu: Kad oni šutnu loptu svi čekaju da moj rahmetli babo skoči. Ne može tako. Morate ići na skok. Vas trojica ste bili malopre, tri bela igrača i lopta vam je prošla. Nije samo dovoljno da se zagradi, treba ići prema lopti. Je l' lopta vas preskače. Znači izgubili smo kontrolu skoka. Sve je idealno, osim skoka.

