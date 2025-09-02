OSVETNICI! Evo ko igra za Srbiju na Evropskom prvenstvu u basketu 3x3!

SELEKTOR Srbije u basketu 3x3 Marko Ždero objavio je danas spisak igrača za Evropsko prvenstvo koje će se igrati u Kopenhagenu od 5. do 7. septembra.

Foto: Tanjug

Na spisku su: Strahinja Stojačić, Marko Branković, Nemanja Barać i Nenad Nerandžić.

Posle pet uzastopnih titula prvaka Evrope, Srbija je prošle godine u finalu poražena od domaćina takmičenja Austrije.

Naša selekcija će sigurno želeti da se vrati na tron i osvoji šesto zlato namanjeno šampionu Evrope.

"Orlovi" se nalaze u grupi A sa selekcijama Švajcarske i Italije. U narednu fazu će proći dve prvoplasirane selekcije.

