ŠOK ZA ŠOKOM! Posle Bogdana Bogdanovića još jedan važan igrač završio takmičenje na Evrobasketu

PEHOVIMA nikada kraja!

Naporna košarkaška sezona i kratak odmor igrača pred Evropsko prvenstvo debelo je uzelo danak. Nažalost, Srbija je to koja je prva "osakaćena" posle povrede Bogdana Bogdanovića i odlaska iz Letonije pravac u SAD.

Ubrzo je i domaćin Letonija ostala bez iskusnog centra Andreja Gražulisa, a samo dan kasnije i Johanes Fojtman je završio nastup na Evrobasketu i ostavio reket Nemačke potpuno prazan.

I kada se činilo da je nevoljama došao kraj, pojavila se nova. Košarkaška reprezentacija Litvanije doživela je veliki udarac na Evrobasketu – plejmejker Rokas Jokubaitis završio je učešće na turniru zbog povrede kolena.

Do nezgode je došlo u finišu meča sa Finskom, kada je Jokubaitis u duelu sa protivnikom nezgodno pao. Odmah je iznet sa parketa, a posle dodatnih pregleda stigla je i potvrda najgoreg scenarija – neće više nastupati na prvenstvu.

Prema informacijama koje prenosi BasketNews, talentovani bek uskoro će otputovati u Minhen, gde će u saradnji sa doktorima Bajerna obaviti dodatne preglede i utvrditi tačan stepen povrede.

Podsetimo, Jokubaitis je ovog leta potpisao ugovor sa nemačkim klubom, pa će se sada i oporavljati pod nadzorom njihovog medicinskog tima.

Gubitak je ogroman za Litvance, s obzirom na to da je Jokubaitis jedan od nosilaca igre na ovom turniru. Do povrede je beležio impresivan učinak – u proseku 17,3 poena, 2,5 skokova, 8,5 asistencija i 1,5 ukradenih lopti po meču.

Litvanija će tako ostatak Evrobasketa morati da odigra bez svog najboljeg organizatora igre, što značajno menja njihove ambicije u nastavku šampionata.

