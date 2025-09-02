Košarka

ŠOK ZA ŠOKOM! Posle Bogdana Bogdanovića još jedan važan igrač završio takmičenje na Evrobasketu

Новости онлине

02. 09. 2025. u 11:29

PEHOVIMA nikada kraja!

ШОК ЗА ШОКОМ! После Богдана Богдановића још један важан играч завршио такмичење на Евробаскету

Foto: FIBA

Naporna košarkaška sezona i kratak odmor igrača pred Evropsko prvenstvo debelo je uzelo danak. Nažalost, Srbija je to koja je prva "osakaćena" posle povrede Bogdana Bogdanovića i odlaska iz Letonije pravac u SAD. 

Ubrzo je i domaćin Letonija ostala bez iskusnog centra Andreja Gražulisa, a samo dan kasnije i Johanes Fojtman je završio nastup na Evrobasketu i ostavio reket Nemačke potpuno prazan.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

I kada se činilo da je nevoljama došao kraj, pojavila se nova. Košarkaška reprezentacija Litvanije doživela je veliki udarac na Evrobasketu – plejmejker Rokas Jokubaitis završio je učešće na turniru zbog povrede kolena.

Foto: FIBA

 

Do nezgode je došlo u finišu meča sa Finskom, kada je Jokubaitis u duelu sa protivnikom nezgodno pao. Odmah je iznet sa parketa, a posle dodatnih pregleda stigla je i potvrda najgoreg scenarija – neće više nastupati na prvenstvu.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Prema informacijama koje prenosi BasketNews, talentovani bek uskoro će otputovati u Minhen, gde će u saradnji sa doktorima Bajerna obaviti dodatne preglede i utvrditi tačan stepen povrede.

Podsetimo, Jokubaitis je ovog leta potpisao ugovor sa nemačkim klubom, pa će se sada i oporavljati pod nadzorom njihovog medicinskog tima.

Gubitak je ogroman za Litvance, s obzirom na to da je Jokubaitis jedan od nosilaca igre na ovom turniru. Do povrede je beležio impresivan učinak – u proseku 17,3 poena, 2,5 skokova, 8,5 asistencija i 1,5 ukradenih lopti po meču.

Litvanija će tako ostatak Evrobasketa morati da odigra bez svog najboljeg organizatora igre, što značajno menja njihove ambicije u nastavku šampionata.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše kao blesavi, samo JEDNA ministarka nije dala ni centa
Svet

0 0

NEMCI BESNI: Merc ćelav, a na frizuru daje 12.000€ za 3 meseca! Političari troše "kao blesavi", samo JEDNA ministarka nije dala ni centa

FRIDRIH Merc, aktuelni kancelar Nemačke od maja 2025. godine, dobro je poznat po svojoj prepoznatljivoj frizuri - malom, centralnom pramenu kratke kose na inače ćelavoj glavi, često duhovito nazvanom njegovim „Haarisel“ (ostrvo kose) u nemačkim medijima i na društvenim mrežama. Ovaj izgled postao je njegov zaštitni znak, simbolizujući njegov praktičan, tradicionalno konzervativni imidž, iako je često kritikovan zbog toga što deluje zastarelo ili neuredno

01. 09. 2025. u 13:40

ON SE BOGA NE BOJI! Ukrajina u šoku zbog Ševčenka
Fudbal

0 21

"ON SE BOGA NE BOJI!" Ukrajina u šoku zbog Ševčenka

Otkako je 2022. počeo rat u Ukrajini, koji Rusija zove "Specijalna vojna operacija", pravo je čudo da ukrajinski sport opstaje i na domaćoj, i na međunarodnoj sceni. Jer, samo živeti u takvim uslovima nije lako, a kamoli trenirati i nadmetati se. Pa opet, iako postoje čak i internacionalni uspesi ukrajinskih sportista, postoje i razdori. Ovo je svedočanstvo o jednom od njih - i u centru pažnje je jedna od istinskih legendi ukrajine, Andrej Ševčenko.

01. 09. 2025. u 15:24

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!

MILIONI STIŽU NA MARAKANU! Crvena zvezda obavila najveći transfer u svojoj istoriji, pao rekord!