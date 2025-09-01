FENERBAHČE SE POJAČAVA IZ NBA LIGE? Igrač koji je dao 41 poen na jednoj utakmici oblači dres prvaka Evrope
FENERBAHČE se već pojačao iz NBA lige. U klub je stigao Brendon Boston, a sad mi mogao put Istanbula još jedan košarkaš iz najjače lige na svetu.
Kako prenosi "Basketnews", Tejlen Orton-Taker je na meti kluba iz Istanbula. On je u NBA ligi odigrao 305 utaknica, gde je u proseku beležio 9,2 poena i 2,6 skokova, kao i 2,8 asistencija.
Ističe da on ima samo dve opcije, dolazak u tim koji sa klupe predvodi Šarunas Jasikevičijus ili da pronađe mesto u nekoj NBA ekipi.
Ovaj 24-godišnjak je do sad u karijeri nastupao za Los Anđeles lejkerse, Jutu džez i Čikago bulse.
Rekord karijere je ostvario je 2023. godine, kada je u dresu Jute na jednoj utakmici imao 41 poen.
