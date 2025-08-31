"MOMCI, VIDIMO SE U FINALU!" Bogdan se oglasio i oduševio Srbiju - Poslao moćnu poruku pred nastavak Evrobasketa!
BOGDAN Bogdanović je nažalost svih koji vole košarku i Srbiju završio Evropsko prvenstvo. Ipak, kapiten je uvek uz reprezentaciju i saigračima je poslao moćnu poruku pred nastavak takmičenja.
Košarkaš LA Klipersa se oglasio na društvenoj mreži "X".
- Srećno momci. Vidimo se u finalu! - napisao je Bogdanović.
Na njegove reči odgovor je imao i KSS, koji je takođe poslao snažnu poruku Bogiju.
- Vidmo se u finalu, kapitenu - glasi odgovor Saveza.
Podsetimo, Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugala, nije ga bilo na terenu protiv Letonije, a ove nedelje je saopšteno da je za njega Evrobasket 2025 završen.
Srbija naredni meč igra protiv Češke u ponedeljak od 20.15.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
TUGA U KAMPU REPREZENTACIJE SRBIJE: Preminula majka Nebojše Ilića
31. 08. 2025. u 13:27 >> 13:34
NE, SAMO TO NE! Bogdan Bogdanović završio učešće na Evrobasketu!
31. 08. 2025. u 09:26
VLAHOVIĆ PONOVO SA KLUPE? Sjajnom Srbinu to ne smeta, redovno postiže golove!
NAJBOLjI srpski fudbaler otvorio je sezonu pogotkom protiv Parme prošlog vikenda, a ovoga se nada da će zatresti i mrežu Đenove kojoj Juve gostuje u drugom kolu Serije A (18.30).
31. 08. 2025. u 08:55 >> 08:55
HAOS NA KONFERENCIJI! Svetislav Pešić besneo: Kakva su to pitanja, bre, ajde?! Nemoj da čujem više to!
Evropsko prvenstvo u košarci, Evrobasket 2025, nastavljeno je uz burnu utakmicu Srbija - Letonija, a selektor "orlova" Svetislav Pešić je potom održao konferenciju za štampu koja je bila burnija nego ijedna njegova pre.
30. 08. 2025. u 19:32 >> 19:54
BOŠKO JAKOVLjEVIĆ NAPUSTIO "K1": Evo na koju televiziju prelazi
OMILjENI televizijski voditelj, maneken i stilista do skoro je bio deo televizije "K1"
31. 08. 2025. u 11:33
Komentari (0)