"MOMCI, VIDIMO SE U FINALU!" Bogdan se oglasio i oduševio Srbiju - Poslao moćnu poruku pred nastavak Evrobasketa!

BOGDAN Bogdanović je nažalost svih koji vole košarku i Srbiju završio Evropsko prvenstvo. Ipak, kapiten je uvek uz reprezentaciju i saigračima je poslao moćnu poruku pred nastavak takmičenja.

FOTO: FIBA.basketball

Košarkaš LA Klipersa se oglasio na društvenoj mreži "X".

- Srećno momci. Vidimo se u finalu! - napisao je Bogdanović.

Srecno, momci! 🫡

Vidimo se u finalu 💪 pic.twitter.com/BHcVR5H4PX — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) August 31, 2025

Na njegove reči odgovor je imao i KSS, koji je takođe poslao snažnu poruku Bogiju.

- Vidmo se u finalu, kapitenu - glasi odgovor Saveza.

Srecno, momci! 🫡

Vidimo se u finalu 💪 pic.twitter.com/BHcVR5H4PX — Bogdan Bogdanovic (@LeaderOfHorde) August 31, 2025

Podsetimo, Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugala, nije ga bilo na terenu protiv Letonije, a ove nedelje je saopšteno da je za njega Evrobasket 2025 završen.

Srbija naredni meč igra protiv Češke u ponedeljak od 20.15.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

