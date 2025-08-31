Košarka

"MOMCI, VIDIMO SE U FINALU!" Bogdan se oglasio i oduševio Srbiju - Poslao moćnu poruku pred nastavak Evrobasketa!

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 16:46

BOGDAN Bogdanović je nažalost svih koji vole košarku i Srbiju završio Evropsko prvenstvo. Ipak, kapiten je uvek uz reprezentaciju i saigračima je poslao moćnu poruku pred nastavak takmičenja.

FOTO: FIBA.basketball

Košarkaš LA Klipersa se oglasio na društvenoj mreži "X".

- Srećno momci. Vidimo se u finalu! - napisao je Bogdanović.

Na njegove reči odgovor je imao i KSS, koji je takođe poslao snažnu poruku Bogiju.

- Vidmo se u finalu, kapitenu - glasi odgovor Saveza.

Podsetimo, Bogdanović se povredio na utakmici protiv Portugala, nije ga bilo na terenu protiv Letonije, a ove nedelje je saopšteno da je za njega Evrobasket 2025 završen.

Srbija naredni meč igra protiv Češke u ponedeljak od 20.15.

