Košarka

"NAŠ KAPITEN JE UVEK DAVAO SVE ZA SRBIJU": KSS se emotivnom porukom oglasio o Bogdanu Bogdanoviću (FOTO)

Časlav Vuković

31. 08. 2025. u 15:42

CELA Srbija je ostala u šoku kad je saznala da je Bogdan Bogdanović zbog povrede završio Evropsko prvenstvo. KSS se oglasio i poslao emotivnu poruku kapitenu "orlova".

НАШ КАПИТЕН ЈЕ УВЕК ДАВАО СВЕ ЗА СРБИЈУ: КСС се емотивном поруком огласио о Богдану Богдановићу (ФОТО)

Foto: EPA-EFE/TOMS KALNINS

Naš Savez se oglasio putem Instagrama i pokazao koliko svima znači košarkaš Los Anđeles klipersa.

- Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do poslednjeg daha, za njega i za našu zemlju. Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas - glasi poruka KSS-a.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Podsetimo, Bogdanović se povredio tokom utakmice sa Portugalom. Nije ga bilo na terenu protiv Letonije, a ove nedelje je stigla informacija da je završio takmičenje.

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Srbija naredni meč na Evrobasketu 2025 igra u ponedeljak od 20.15 protiv Češke.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!

ŠOK! Najnovije vesti sa Evrobasketa o povredi Bogdana Bogdanovića NISU DOBRE!