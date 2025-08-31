"NAŠ KAPITEN JE UVEK DAVAO SVE ZA SRBIJU": KSS se emotivnom porukom oglasio o Bogdanu Bogdanoviću (FOTO)
CELA Srbija je ostala u šoku kad je saznala da je Bogdan Bogdanović zbog povrede završio Evropsko prvenstvo. KSS se oglasio i poslao emotivnu poruku kapitenu "orlova".
Naš Savez se oglasio putem Instagrama i pokazao koliko svima znači košarkaš Los Anđeles klipersa.
- Naš kapiten je uvek davao sve za Srbiju – srce, energiju, borbu i veru. Sada je red na nas da pokažemo isto – da igramo do poslednjeg daha, za njega i za našu zemlju. Bogdane, tvoja snaga, hrabrost i vođstvo ostaju na terenu kroz svakog od nas - glasi poruka KSS-a.
Podsetimo, Bogdanović se povredio tokom utakmice sa Portugalom. Nije ga bilo na terenu protiv Letonije, a ove nedelje je stigla informacija da je završio takmičenje.
Srbija naredni meč na Evrobasketu 2025 igra u ponedeljak od 20.15 protiv Češke.
