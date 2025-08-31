Košarka

ZVANIČNO! Bez Bogdana Bogdanovića do kraja Evropskog prvenstva, on će biti kapiten Srbije

Александар Илић
Aleksandar Ilić

31. 08. 2025. u 11:35

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

ЗВАНИЧНО! Без Богдана Богдановића до краја Европског првенства, он ће бити капитен Србије

FOTO: FIBA.basketball

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope. 

- U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović.

Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.

Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Uskoro opširnije

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?

Nova Solana kriptovaluta raste sa 90$ na 3,25 miliona $ | Koja je sledeća velika akcija?