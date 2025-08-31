ZVANIČNO! Bez Bogdana Bogdanovića do kraja Evropskog prvenstva, on će biti kapiten Srbije

Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.

FOTO: FIBA.basketball

Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope.

- U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio.

Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović.

Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.

Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Uskoro opširnije