ZVANIČNO! Bez Bogdana Bogdanovića do kraja Evropskog prvenstva, on će biti kapiten Srbije
Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović neće igrati u nastavku Evropskog prvenstva zbog povrede zadnje lože koju je zadobio na utakmici protiv Portugala u drugom kolu grupne faze takmičenja.
Bogdanoviću je utvrđena ruptura mišića zadnje lože koja ga onemogućava da nastupi u nastavku šampionata Evrope.
- U dogovoru sa Bogdanovim klubom Los Anđeles Klipersima, kapiten će u narednom periodu biti na intenzivnim terapijama u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se što pre oporavio.
Kapitensku traku će u nastavku prvenstva nositi Stefan Jović.
Reprezentacija Srbije se u narednoj utakmici grupne faze sastaje sa selekcijom Češke u ponedeljak od 21.15 časova po lokalnom odnosno 20.15 sati po srednjeevropskom vremenu.
Košarkaški savez Srbije želi svom kapitenu što brži oporavak.
BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?
