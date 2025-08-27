Košarka

ZVEZDA OBEZBEDILA DOBRE USLOVE ZA RAD: Crveno-beli predstavili obnovljene prostorije za trening u hali "Pionir" (VIDEO)

Танјуг

27. 08. 2025. u 13:22

KOŠARKAŠKI klub Crvena zvezda predstavio je danas obnovljene prostorije za trening u hali "Aleksandar Nikolić" u Beogradu.

FOTO: KK Crvena zvezda

U sklopu novih prostorija kluba nalaze se teretana, medi-blok, prostorija za oporavak igrača, prostorije za video sastanke, prostorija za dnevni boravak igrača, kancelarija za trenere, prostorije za mlađe selekcije, prostorije za ženski klub... Sve prostorije obuhvataju oko 600 metara kvadratnih, koje je Zvezda uzela u višegodišnji zakup.

Kako je rečeno novinarima iz Zvezde, investicija je do sada vredna više od 600.000 evra, a sredstva su izdvojili predsednik crveno-belih Željko Drčelić, članovi i prijatelji kluba. Obnovljene prostorije moći će da koristi samo Crvena zvezda.

Košarkaši Crvene zvezde će trenirati u hali "Aleksandar Nikolić", dok će utakmice igrati u "Beogradskoj areni".

Za crveno-bele će u novoj sezoni igrati Kodi Miler Mekintajer, Uroš Plavšić, Stefan Miljenović, Ajzea Kenan, Devonte Grejem, Dejan Davidovac, Tajson Karter, Nikola Kalinić, Ognjen Dobrić, Hasiel Rivero, Ebuka Izundu, Lazar Stojković, Džoel Bolomboj, Džordan Nvora, Semi Odželej, Ognjen Radošić i Čima Moneke.

Crvena zvezda je u utorak počela pripreme za novu sezonu, a ekipu će predvoditi grčki trener Janis Sferopulos.  

On na treningu na raspolaganju ima sve igrače na koje računa u narednoj sezoni izuzev povređenog Džoela Bolomboja, Dejana Davidovca (koji je dobio nekoliko dana odmora nakon priprema sa reprezentacijom i priključiće se timu tokom nedelje) i Ognjena Dobrića (koji je sa reprezentacijom Srbije na EP).

Klub sa Malog Kalemegdana sezonu počinju 30. septembra protiv Olimpije iz Milana u Evroligi.

