ŠOK NA EVROBASKETU! Selektor Nemačke hitno hospitalizovan, Beograđanin vodi "pancere" na Evropskom prvenstvu

EVROPSKO prvenstvo u košarci još nije ni počelo, a već je jedna reprezentacija drastično oslabljena.

Naime, glavni konkurent za zlato na Evrobasketu uz Srbiju selekcija Nemačke krenuće u takmičenje bez selektora.

Naime, Aleks Mumbru završio je u bolnici zbog akutne infekcije i neće moći da predvodi prvake sveta na Evropskom prvenstvu, čiju će grupnu fazu "panceri" da igraju u finskom Tampereu.

Vest o njegovom zdravstvenom stanju potvrdio je KS Nemačke, a na mesto Španca će australijsko-bosanskohercegovački stručnjak rođen u Beogradu – Alan Ibrahimagić.

Jasno je da će Mumbru da propusti utakmicu protiv Crne Gore u sredu od 15.30, ali se ne zna koliko dugo će Ibrahimagić faktički da obavlja funkciju selektora.

Inače, Nemačka je u B grupi. Osim Finske, zemlje domaćina, igraće još Crna Gora, Litvanija, Švedska i Velika Britanija.

