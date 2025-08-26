ŠOK NA EVROBASKETU! Selektor Nemačke hitno hospitalizovan, Beograđanin vodi "pancere" na Evropskom prvenstvu
EVROPSKO prvenstvo u košarci još nije ni počelo, a već je jedna reprezentacija drastično oslabljena.
Naime, glavni konkurent za zlato na Evrobasketu uz Srbiju selekcija Nemačke krenuće u takmičenje bez selektora.
Naime, Aleks Mumbru završio je u bolnici zbog akutne infekcije i neće moći da predvodi prvake sveta na Evropskom prvenstvu, čiju će grupnu fazu "panceri" da igraju u finskom Tampereu.
Vest o njegovom zdravstvenom stanju potvrdio je KS Nemačke, a na mesto Španca će australijsko-bosanskohercegovački stručnjak rođen u Beogradu – Alan Ibrahimagić.
Jasno je da će Mumbru da propusti utakmicu protiv Crne Gore u sredu od 15.30, ali se ne zna koliko dugo će Ibrahimagić faktički da obavlja funkciju selektora.
Inače, Nemačka je u B grupi. Osim Finske, zemlje domaćina, igraće još Crna Gora, Litvanija, Švedska i Velika Britanija.
Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)
Preporučujemo
PRVA VELIKA ODLUKA SELEKTORA SRBIJE! Svetislav Pešić već povukao neočekivan potez
26. 08. 2025. u 10:46
"OSEĆAMO ULOGU FAVORITA, ALI..." Ognjen Dobrić pred početak Evrobasketa
25. 08. 2025. u 22:09
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona
ZVEZDA će večeras na Kipru u revanš utakmici plej-ofa za Ligu šampiona juriti gol zaostatka protiv Pafosa. Meč se igra na "Alfamega stadionu" u Limasolu i počinje od 21.00.
26. 08. 2025. u 08:22 >> 08:22
KIPRANI ZAPANjENI: Stigle "delije" u Limasol na Pafos - Crvena zvezda i odmah - ovo! (VIDEO)
Crvena zvezda i Pafos su na Marakani odigrali izuzetno uzbudljivu prvu utakmicu plej-ofa za plasman u Ligu šampiona, a iako konačan rezultat, svakako, nije bio po volji srpskom prvaku pred revanš koji se igra u utorak, navijači crveno-belih u velikom broju kreću na to gostovanje. Mnogi su stigli i dan ranije...
26. 08. 2025. u 12:30
Objavljene nage fotografije voditeljke RTS-a - kao od majke rođena (FOTO)
VEOMA izazovne fotografije.
25. 08. 2025. u 20:24
Komentari (0)