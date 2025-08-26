Košarka

ŠOK NA EVROBASKETU! Selektor Nemačke hitno hospitalizovan, Beograđanin vodi "pancere" na Evropskom prvenstvu

Новости онлине

26. 08. 2025. u 12:52

EVROPSKO prvenstvo u košarci još nije ni počelo, a već je jedna reprezentacija drastično oslabljena.

ШОК НА ЕВРОБАСКЕТУ! Селектор Немачке хитно хоспитализован, Београђанин води панцере на Европском првенству

Foto: Profimedia

Naime, glavni konkurent za zlato na Evrobasketu uz Srbiju selekcija Nemačke krenuće u takmičenje bez selektora. 

Naime, Aleks Mumbru završio je u bolnici zbog akutne infekcije i neće moći da predvodi prvake sveta na Evropskom prvenstvu, čiju će grupnu fazu "panceri" da igraju u finskom Tampereu.

Vest o njegovom zdravstvenom stanju potvrdio je KS Nemačke, a na mesto Španca će australijsko-bosanskohercegovački stručnjak rođen u Beogradu – Alan Ibrahimagić.

Foto: EPA-EFE/GEORGIA PANAGOPOULOU

Aleks Mumbru

Jasno je da će Mumbru da propusti utakmicu protiv Crne Gore u sredu od 15.30, ali se ne zna koliko dugo će Ibrahimagić faktički da obavlja funkciju selektora.

Inače, Nemačka je u B grupi. Osim Finske, zemlje domaćina, igraće još Crna Gora, Litvanija, Švedska i Velika Britanija.

Bonus video: ČIJE JE KOSOVO? Mališani Crvene zvezde su u Moskvi ovako reagovali na povike ruskih navijača (VIDEO)

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik delija1
Košarka

0 1

KAKVA ČISTKA U KK CRVENA ZVEZDA! Posle Lazića, Mitrovića i Nedovića - otišao još jedan miljenik "delija"1

Kada je prošle nedelje Branko Lazić napustio KK Crvena zvezda, ta vest odjeknula je u srpskoj sportskoj javnosti prilično, jer je u pitanju dosadašnji kapiten kluba i njegov najtrofejniji igrač. Potom se slično desilo i kada je na red došao rastanak sa Lukom Mitrovićem i Nemanjom Nedovićem. A danas je crveno-bele napustio još jedan miljenik "delija".

26. 08. 2025. u 12:05

Politika
Tenis
Fudbal
ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu crveno-belih na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona

ZVEZDA ĆE NADOKNADITI GOL ZAOSTATKA: Povratak Krunića je ključ u pohodu "crveno-belih" na treći uzastopan nastup u Ligi šampiona