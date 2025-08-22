Košarka

KREĆE "BIZLI LUDILO": NBA zvezda nije više predmet istrage zbog klađenja, timovi kreću u borbu za Malikom

Filip Milošević

22. 08. 2025. u 15:39

Američki košarkaš Malik Bizli (28) neće biti osuđen zbog klađenja na NBA utakmice, tvrde njegovi advokati.

Foto: Profimedia

Od ovog trenutka, Bizli će postati jedan od najtraženijih slobodnih agenata na tržištu u NBA. Bilo je priča i o eventualnoj njegovoj selidbi u Evropu ukoliko bi se ustanovilo da ne može da igra u najboljoj ligi sveta, ali od toga očigledno neće biti ništa.

Prošle godine je imao sjajnu sezonu u Detroitu, a videćemo ko će ga odabrati i potpisati za narednu.

