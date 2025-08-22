KREĆE "BIZLI LUDILO": NBA zvezda nije više predmet istrage zbog klađenja, timovi kreću u borbu za Malikom
Američki košarkaš Malik Bizli (28) neće biti osuđen zbog klađenja na NBA utakmice, tvrde njegovi advokati.
Od ovog trenutka, Bizli će postati jedan od najtraženijih slobodnih agenata na tržištu u NBA. Bilo je priča i o eventualnoj njegovoj selidbi u Evropu ukoliko bi se ustanovilo da ne može da igra u najboljoj ligi sveta, ali od toga očigledno neće biti ništa.
Prošle godine je imao sjajnu sezonu u Detroitu, a videćemo ko će ga odabrati i potpisati za narednu.
