"NEMAM JA NIKAKVU DILEMU": Svetislav Pešić otkrio kad će saopštiti spisak putnika na Evropsko prvenstvo

POSLE ubedljive pobede Srbije nad Slovenijom (106:72) u poslednjoj pripremnoj utakmici pred Evrobasket 2025 utiske je izneo selektor "orlova" Svetislav Pešić.

FOTO: ATA Images

Trofejni stručnjak je najpre analizirao utakmicu protiv "zmajčeka" u kojoj je naša selekcija demonstrirala snagu.

- Utakmica koja nam je važna, mi smo u procesu priprema za Evropsko prvenstvo. Mislim da smo dovoljno trenirali. Fokus je bio na našoj igri i zbog publike. Igrali smo veoma ozbiljno, čestitao sam igračima, Ispunili smo plan, igrali smo i odbranu i napad. To je bilo dosta dobro. Slovenija nije bila na takvom nivou. Dosta su oslabljeni. Ne bavimo se protivnicima, bavimo se koliko mi možemo dalje. Dobro veče za nas, fali nam više igre. Treba da iskoristimo utakmice do Letonije da napredujemo. Nadamo se da ćemo da podignemo formu i da počnemo EP kako smo i planirali - rekao je Pešić na konferenciji za novinare.

Istakao je da je bilo mnogo lakše obaviti pripreme za Olimpijske igre.

- Pripreme za EP su mnogo teže, zato što je veliki broj igrača završio sezonu veoma rano. Odmorili su, ali su izašli iz ritma. Velika je pauza. Bilo je lakše za OI, bili su u ritmu, nisu imali vremena za privatne stvari, ali su posle OI imali vremena da se regenerišu. Ovo je bilo izazovno, sada smo imali šest doktora, četiri fizija, četiri kondiciona trenera. Znamo se, svi znaju ko je trener, šta da očekuju od mene, šta ja od njih... Zato nije bilo potrebno mnogo vremena. Možda je falila jedna utakmica.

Fokus je pre svega na defanzivi. Napad je funkcionisao perfektno tokom priprema.

- U košarci se ništa nije promenilo, osim odnosa prema odbrani. Mi na tome radimo i mentalno i taktički. Mi ne možemo da pobeđujemo bez dobre odbrane. Videli ste ofanzivne skokove slovenačke reprezentacije. Oni su šutirali 12 trojki, šest ofanzivnih skokova. Jokić specijalno igra što se tiče skoka, rešava to na osnovu brzine i iskustva, a ostali moraju da ulaze u kontakt. Odbrana će nam biti bolja. Mi na tome radimo. Odbrana se završava sa defanzivnim skokom, gde mora da postoji još bolja saradnja. Imali smo taj problem sa Nemačkom, pobedili smo, ne potcenjujem nijednu pobedu, to je proizvod rada. Ne možemo ni da precenjujemo. Prvi poraz poraz kada dođe onda će da bude brutalno u negativnom smislu. Volite da pravite euforiju, ali smo daleko od toga. Radimo u tišini.

Pešić će spisak od 12 igrača koji idu u Rigu saopštiti u nedelju.

- Nemam ja nikakvu dilemu. Ja sam rekao kada ću da to saopštim. Kada dođe vreme. Bićete informisani. Nema razgovora na tu temu, to je deo intime naše ekipe. Donećemo odluku, sve u interesu ekipe. Iz taktičkih razloga moramo da mislimo, da vidimo šta nam treba. Svi su na raspolaganju. Vasa je igrao, možda i na njega možemo da računamo. Videćemo, imamo još dve treninga. Petrušev je imao virus, nije mogao da hoda, smršao je... U Parizu i Manili smo imali zanimljivu situaciju, jedan je fasovao virus, Marinković, pa Jović, pa Milutinov... Da budemo zdravi, da krenemo bez povreda... Iz tog razloga moramo da sačekamo. Svi su zaslužili, ali zavisiće od toga da li su zdravi, ali mora i trener nešto da uradi. Da odredi makar 12, da uzima tajm-aute na vreme. Jesam li uzimao na vreme tajm-aute, menjao igrače...? Da li sam to radio na vreme, vi to znate.

Selektor Srbije poštuje sve rivale, ali svestan je da su "orlovi" među glavnim kandidatima za zlato.

- Ja sam najstariji trener na svetu, šta da radim... Naučio sam da pre zore ne sviće. Naučio sam da iskažem respekt prema svakom protvniku. Naši protivnici kažu oni smo najbolji na svetu, neće da kažu ono što je realno, kad mene pitaju, teško je reći jer ima 6-8 kandidata za medalju. Teško je reći ko je favorit. Jedna utakmica može da ti odradi takmičenje. Imali smo perfektnu igru u Češkoj, i par minuta loše igre protiv Italije. I nije bilo sramota da ispadnemo od njih. Verujemo u naše mogućnosti, naučili smo iz prošlosti - zaključio je Pešić.

Podsetimo, naša reprezentacija prvi meč na Evropskom prvenstvu igra u sredu, 27. avgusta protiv Estonije od 20.15.

Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

