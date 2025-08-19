PROBLEM ZA ITALIJU: Važan igrač propušta Evropsko prvenstvo

BLIŽI se početak Evropskog prvenstva, a selekcija Italije će oslabljena nastupi na kontinentalnom takmičenju.

FOTO: Profimedia

Reprezentativni kamp "azura" morao je da napusti Stefano Tonut zbog problema sa desnom nogom.

Košarkaš Olimpije Milano je važan igrač za Italiju, poznat ja po dobroj odbrani, ali ume da bude veoma koristan i u napadu.

- Stefano Tonut je primer posvećenosti i odanosti reprezentaciji. Želeo je da ostane sa nama po svaku cenu kako bi pokušao da se oporavi na vreme za Evrobasket 2025, ali tajming je surov - istakao je selektor Italije Đanmarko Poceko.

Podsetimo, "azuri" na Evrbasketu 2025 (27. avgust - 14. septembar) igraju u grupi C sa domaćinom Kiprom, Gruzijom, Španijom, Grčkom i Bosnom i Hercegovinom.

Italija prvi meč igra 28. avgusta od 20.30 protiv "helena".

