SRBIJA, PA TEK ONDA OSTALI: "Orlovi" najveći favoriti da osvoje zlato na Evrobasketu

Časlav Vuković

18. 08. 2025. u 18:40

SRBIJA se uveliko sprema za Evrobasket i po mnogima, pre svega FIBA je prvi favorit za osvajanje kontinentalnog takmičenja.

FOTO: Profimedia

Ipak, svesni su "orlovi" da treba da idu korak po korak, ali FIBA je objavila listu reprezentacija kojima se daju najveće šanse da dođu do zlata i naša selekcija je na samom vrhu.

Lista favorita za osvajanje Evrobasket 2025:

1. Srbija
2. Nemačka
3. Francuska
4. Litvanija
5. Letonija
6. Italija
7. Turska
8. Grčka
9. Finska
10. Slovenija

Ovakav poredak ne treba da čudi, s obzirom na to da je Srbija do sad na pripremama upisala sve pobede i pokazala je najviše.

Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Kipar, Poljska, Letonija i Finska.

"Orlovi" nalaze u grupa A sa Turskom, Letonijom, Češkom, Estonijom i Portugalijom. Naša reprezentacija prvi meč igra protiv Estonije 27. avgusta od 20.15.

