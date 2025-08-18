SRBIJA, PA TEK ONDA OSTALI: "Orlovi" najveći favoriti da osvoje zlato na Evrobasketu
SRBIJA se uveliko sprema za Evrobasket i po mnogima, pre svega FIBA je prvi favorit za osvajanje kontinentalnog takmičenja.
Ipak, svesni su "orlovi" da treba da idu korak po korak, ali FIBA je objavila listu reprezentacija kojima se daju najveće šanse da dođu do zlata i naša selekcija je na samom vrhu.
Lista favorita za osvajanje Evrobasket 2025:
1. Srbija
2. Nemačka
3. Francuska
4. Litvanija
5. Letonija
6. Italija
7. Turska
8. Grčka
9. Finska
10. Slovenija
Ovakav poredak ne treba da čudi, s obzirom na to da je Srbija do sad na pripremama upisala sve pobede i pokazala je najviše.
Podsetimo, Evropsko prvenstvo se igra od 27. avgusta do 14. septembra, a domaćini su Kipar, Poljska, Letonija i Finska.
"Orlovi" nalaze u grupa A sa Turskom, Letonijom, Češkom, Estonijom i Portugalijom. Naša reprezentacija prvi meč igra protiv Estonije 27. avgusta od 20.15.
