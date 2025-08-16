KATASTROFA ZA SLOVENIJU: Povredio se Luka Dončić, šepajući napustio teren (VIDEO)

KATASTROFALNE vesti za Sloveniju pred početak Evropskog prvenstva.

Foto: Printskrin/X/@gsole14

Najbolji košarkaš ove reprezentacije Luka Dončić povredio se na prijateljskoj utakmici protiv Letonije i šepajući je napustio teren.

Zvezdi LA Lejkersa je saigrač pao na desnu nogu i odmah se videlo da nešto nije uredu, osećao je bolove i odveden je u slvačionicu. On se vratio na klupu, ali do kraja meča nije ulazio u igru. Sve ovo se desilo u drugom poluvremenu.

Susto importante de Luka Doncic en la segunda mitad.



Un compañero le cae encima de la pierna derecha y han tenido que llevárselo a vestuarios. Ha vuelto al banquillo pero vestido ya de calle. pic.twitter.com/u4fh263fHc — Gerard Solé (@gsole14) August 16, 2025

Nema nikakve dileme da bi za "zmajčeke" ozbiljan udarac bio ako Dončić ne bude u stanju da igra na Evropskom prvenstvu.

Podsetimo, Evrobakset 2025 održava se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Kipru, Poljskoj i Finskoj.

Slovenija će igrati u grupi D u kojoj se još nalaze: Francuska, Belgija, Izrael, Poljska i Island.

