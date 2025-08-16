KATASTROFA ZA SLOVENIJU: Povredio se Luka Dončić, šepajući napustio teren (VIDEO)
KATASTROFALNE vesti za Sloveniju pred početak Evropskog prvenstva.
Najbolji košarkaš ove reprezentacije Luka Dončić povredio se na prijateljskoj utakmici protiv Letonije i šepajući je napustio teren.
Zvezdi LA Lejkersa je saigrač pao na desnu nogu i odmah se videlo da nešto nije uredu, osećao je bolove i odveden je u slvačionicu. On se vratio na klupu, ali do kraja meča nije ulazio u igru. Sve ovo se desilo u drugom poluvremenu.
Nema nikakve dileme da bi za "zmajčeke" ozbiljan udarac bio ako Dončić ne bude u stanju da igra na Evropskom prvenstvu.
Podsetimo, Evrobakset 2025 održava se od 27. avgusta do 14. septembra u Letoniji, Kipru, Poljskoj i Finskoj.
Slovenija će igrati u grupi D u kojoj se još nalaze: Francuska, Belgija, Izrael, Poljska i Island.
