NBA SRBIJA RAZBILA ČEŠKU! Bogdanović i Jokić blistali, a "orlovi" poslali moćnu poruku rivalima na Evrobasketu

KOŠARKAŠI Srbije savladali su Češku na Superkupu u Nemačkoj. Slavili su "orlovi" 113:84

FOTO: Printskrin/RTS`

Sjajno su izabranici Svetislava Pešića izgledali na terenu. Odigrali timsku utakmicu, a rivalu su prepustili igru van reketa, dok su sjajnom odbranom neutralisali sve pokušaje iz reketa.

Jedini dvocifreni košarkaš nakon 20 minuta bio je Bogdanović sa 15 poena as Klipersa pogađao je odakle je hteo.

Funkcionišu "orlovi" sjajno u napadu, rivalu su postigli 61 poen u prvom poluvremenu, a na drugoj strani Česi su postigli 11 strojki, ali svega 48 poena.

Nastavili su srpski reprezentativci u istom ritmu i u nastavku. Već nakon 22 minuta igre momci u plavim dresovima imali su dvadeset poena prednosti.

Dobrić je do kraja deonice pogodio dve trojke, sjajno je igrao i Milutinov, te je Srbija imala veliku prednost 92:68. Rasla je prednost do kraja meča, te je Srbija finale sa Nemačkom zakazala slavivši 113:84.

Srbija - Češka (4/4) 113:84 (29:21, 32:27, 31:20)

KRAJ MEČA 113:84

40' Sjajno Davidovac pogašđa za tri.

37' Sada pogađa trojku i Zidek - 107:79.

36' Nesporstiki faul dosuđen je Srbiji, polovičan je bio Avramović - 107:73. Hanzlik pogađa novu trojku za Čehe. Igra rivala Srbije bazira se na tome da šutiraju sa distance večeras.

34' Gudurić je dodavanjem proigrao Milutinova, a on pogađa. Potom i Nikola Topić ubacuje trojku 103:73.

33' Dejan Davidovac dolazi do prvih poena 96:70

32' Dobrić sjajno pogađa, očekivali su da će šutnuti za tri, on se odlučio na šut za dva i lako ušao u reket, na drugoj strani Hansli precizan 94:70.

KRAJ TREĆE ČETVRTINE

29' Nova trojka Srbije, Pogodio ju je Dobrić - Svoboda ubacuje nove poene - 92:68

28' Ognjen Dobrić, pogađa za tri. Sjajna asistencija Milutinova. Pogodio je centar Olimpijakosa potom i dva penala, a Hruban ubacuje novu trojku.

27' Sehnal pogađa za dva uz faul, potvrdio je sa penala - 82:59, pogodio je posle i dva penala.

24' AU, šta je uradio Nikola Jokić, pogodio je trojku uz faul, bio je precizan, potom pogađa i Avramović, 80-54

22' Nakon skoka Filip Petrušev dolazi do lopte i poentira.

21' Peta asistencija za Nikolu Jokića, a nova trojka Bogdana Bogdanovića koji je ubedljivo najbolji šuter večeras.

KRAJ DRUGE ČETVRTINE 61:48

20' Deseta trojka za Čehe, pogodio ju je Hurban, Nikola Jokić je završio poluvreme poenima - 61:48

19'S Sjajna asistencija Nikole Jokića, pa trojka Bogdana Bogdanovića - 59:45

18' Petrušev pogađa za Srbiju, nova trojka Peterke, Česi pogađaju devetu trojku, Krivanek uspešan na drugoj strani - 53:45.

15' Jako je raspoložen Nikola Milutinov, pogodio je još jednom 47:38, a onda Hruban pogađa za dva. Jako visok tempo igre u ovim trenucima. Sjajna košarka, u kojoj se bolje snalazi Srbija.

14' Trojka Bogdanovića, prva za Srbiju, pa Hanzlik još jednom uspešan, a onda Marinković pogađa, a potom Krejiči pogađa za tri - 45:38

13' Hanzlik je pogodio novu trojku na drugoj strani dva uspešna napada Milutinova - 38:30. Usledio je neuspešan napad Milutinova, pa skok Marinkovića i poeni.

11' Komlikuje se. Hanslik je pogodio za tri, četvrta trojka za Čehe, a Srbija je potom odgovorila dvojkom uz Faul Gudurića koju je uspešno realizovao. Odmah rival odgovara novom trojkom, pogodio ju je Szibek, a onda odgovorio Milutinov - 34:27

KRAJ PRVE ČETVTINE 29:21

10' Sa dva pogotka sa linije penala Vukčevića i potom nove trojke Balinta završena je prva deonica 29:21

9' Hoštak je iskoristio asistenciju Krimaneka za lake poene - 27:18. Usledila je trojka za Čehe, pogodio ju je Balint, a Svetislav Pešić tražio je minutu odmora.

8' Kriz sa dva penala pogađa i vraća rivala na jednocifrenu prednost, a snažnim kucanjem Vukčević vraća na 27:16.

7' Četiri od osam sa penala ima Srbija. Sada je polovičan bio VUkčević - 23:12. Hruban prekida poenima nalet "orlova", a na drugoj strani pogađa Vukčević za 25:14.

6' Srbija pogađa sa penala, Nikola Jokić ih je izveo dok je publika skandirala "MVP". Stefan Jović siguran sa linije penala - 21:9. Dosta grubo igra rival Srbije, te često

5' Petrušev pogađa, a pre toga za rivala Kriz - 16:5. Zanimljivo da je Petrušev još jednom promašio sa penala

4' Jović takođe sjajno reaguje, Srbija u elementu u ovim trenucima - 14:3. Dva puta je Filip Petrušev propašio sa penala. Srbija ima veliku podršku u areni.

3' Raspucao se i Bogdanović. Sjajno igra Srbija u ovim trenucima.

2' Davidovac, Jović su pogađali, upisao se i Avramović. Sjajno razigrava Nikola Jokić. Ima as Denvera tri asistencije. Kizlink je pogodio trojku na drugoj strani.

Zanimljiv transparent viđen je na tribinama. "Jokiću, čak i tvoji konji su mi rekli da zaslužujem 'selfi'."

FOTO: Printskrin/RTS

Reprezentacija Češke nastupa bez Tomaša Satoranskog. Dok je Srbija bez Vasilije Micića.

UOČI MEČA

Srbija je uoči turnira u Minhenu imala uspešnu generalnu probu na prijateljskom turniru na Kipru, gde je ostvarila dve ubedljive pobede.

U Limasolu je najpre savladala Grčku 76:66, predvođena Nikolom Jokićem koji je upisao 23 poena i 19 skokova, da bi zatim bez većine nosilaca protiv domaćina Kipra rezultatom 122:55 upisala najubedljiviju pobedu u istoriji od osamostaljenja.

Predstoji ipak dosta ozbiljniji Superkup, turnir koji okuplja četiri vrhunske evropske selekcije – Srbiju, Nemačku, Tursku i Češku. Sve utakmice igraju se u novoj dvorani "Sap garden“, smeštenoj u srcu minhenskog Olimpijskog parka.

Revijalno takmičenje od 18.00 časova otvaraju Nemačka i Turska, dok će od 20.45 sati snage odmeriti Srbija i Češka.

Pobednici polufinala sastaće se u velikom finalu u subotu 16. avgusta od 20.45 časova, a istog dana od 18.00 biće odigran meč za treće mesto. Turnir se igra po kup sistemu – dva polufinala, meč za treće mesto i finale.

Orlovi ne znaju za poraz protiv Čeha

Srbija i Češka do sada su se sastale četiri puta u zvaničnim mečevima, a orlovi imaju maksimalan učinak.

Na Evrobasketu 2015. u četvrtfinalu bilo je 89:75, u olimpijskim kvalifikacijama 2016. Srbija je deklasirala rivala sa 96:72.

Takav trend nastavljen je i na Svetskom prvenstvu 2019. godine gde je u meču za peto mesto rezultat je bio 90:81. Poslednji meč, odigran na Evrobasketu 2022. u Pragu ponovo je lako pripao orlovima 81:68. Meč je obeležio dabl-dabl učinak Nikole Jokića od 18 poena i 11 skokova.

Raspored mečeva u Minhenu

Petak:

Nemačka - Turska 18.00

Srbija - Češka republika 20.45

Subota:

Utakmica za treće mesto 18.30

Finale 20.45

