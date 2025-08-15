MUKE ZA JOKIĆA I DENVER U NBA LIGI: Izašao raspored takmičenja, Nagetse čeka "pakao"
NBA liga je izbacila "kalendar" za narednu sezonu, po kom Denver Nagetsi imaju veoma, veoma težak raspored.
Denver se znatno pojačao i mnogi sanjaju novu šampionsku sezonu za Jokića i Nagetse.
Ipak, čeka ih veoma težak posao kroz ligaški deo, pošto su ekipa koja će imati najviše "B2B" utakmica, odnosno imaće najviše mečeva noć za noć.
Među tim utakmicama čak sedam će odigrati u gostima, po čemu su drugi u ligi.
Mesec i po dana između Novembra i Decembra, imaju let posle svake utakmice.
Sezonu započinju 24. oktobra kada će gostovati Golden Stejt Voriorsima.
