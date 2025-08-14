MILIJARDER KUPIO PORTLAND! NBA klub "otišao" u ruke američkog bogataša za ogroman novac
Vlasnik hokejaškog tima Karolina Harikejns Tom Dandon postigao je dogovor o kupovini košarkaškog kluba Portland Trejlblejzersi za nešto više od četiri milijarde dolara, preneo je večeras I-Es-Pi-En (ESPN).
Američki mediji navode da Dandon namerava da ostavi ekipu u Portlandu i podsećaju da Upravni odbor NBA lige mora da odobri konačan dogovor o kupovini.
Portland je u vlasništvu Fonda nekadašnjeg biznismena, suosnivača Majkrosofta, investitora i filantropa Pola G. Alena. Trejlblejzersi su u maju saopštili da je franšiza na prodaju, a prihod od prodaje biće namenjen filantropskim poduhvatima.
Alen je preminuo 2018. godine. Njegova sestra Džodi Alen od tada je vodila računa o klubu i izvršilac je Fonda.
Američki mediji navode da u vlasništvu Fonda ostaje NFL klub Sijetl Sihoks, kao i 25 odsto MLS kluba Sijetl Saunders.
