Košarka

MILIJARDER KUPIO PORTLAND! NBA klub "otišao" u ruke američkog bogataša za ogroman novac

Filip Milošević

14. 08. 2025. u 16:30

Vlasnik hokejaškog tima Karolina Harikejns Tom Dandon postigao je dogovor o kupovini košarkaškog kluba Portland Trejlblejzersi za nešto više od četiri milijarde dolara, preneo je večeras I-Es-Pi-En (ESPN).

МИЛИЈАРДЕР КУПИО ПОРТЛАНД! НБА клуб отишао у руке америчког богаташа за огроман новац

foto: EPA

Američki mediji navode da Dandon namerava da ostavi ekipu u Portlandu i podsećaju da Upravni odbor NBA lige mora da odobri konačan dogovor o kupovini.

Portland je u vlasništvu Fonda nekadašnjeg biznismena, suosnivača Majkrosofta, investitora i filantropa Pola G. Alena. Trejlblejzersi su u maju saopštili da je franšiza na prodaju, a prihod od prodaje biće namenjen filantropskim poduhvatima.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Alen je preminuo 2018. godine. Njegova sestra Džodi Alen od tada je vodila računa o klubu i izvršilac je Fonda.

Američki mediji navode da u vlasništvu Fonda ostaje NFL klub Sijetl Sihoks, kao i 25 odsto MLS kluba Sijetl Saunders.

*Uzmi 20% bonusa za LIVE!
Aktiviraj bonus uz odigrani tiket od 4+ para, uplatom od 1.000RSD i kvotom od 5.00 ili više!*

Bonus video: Iza kulisa - detalj iz svlačionice košarkaša Srbije posle osvajanja bronze na Olimkpijskim igrama u Parizu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)