JOKIĆ I DENVER NAPADAJU TITULU! Nagetsi najbolje odradili prelazni rok u celoj NBA ligi
Denver Nagetsi su dobili najvišu ocenu od portala "Athletic" za odrađen letnji prelazni rok.
Oni su u svom novom tekstu analizirali kako su timovi širom lige odradili letnji prelazni rok i za Nagetse rekli:
- Denver Nagetsi su najbolje odradili ovaj letnji prelazni rok. Njihov tim je dobio preko potrebnu dubinu i odlične šutere. Majkl Porter Džunior je zamenjen boljim šuterom Kemom Džonsonom, a dovođenje Tima Hardaveja Džuniora na veteranski minimum se može smatrati krađom, dok se u tim vratio i Brus Braun. Nagetsi su, takođe, pokupili rezervnog centra Jonasa Valančijunasa. Nikola Jokić tako nešto nikada nije imao, najbolji rezervni centar koga su do sada imali u timu. Denver ima najbolju šansu da osvoji titulu još od šampionske 2023. godine. Prejaki su - navodi Atletik.
Nagetsi su jedini tim koji je dobio najvišu ocenu (A+ u njihovom sistemu), a visoku ocenu (A) su još dobili: Atlanta Hoksi, Oklahoma Siti Tanderi, Dalas Maveriksi i Hjuston Roketsi.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
SENZACIJA NA MASTERSU U SINSINATIJU! Veliko iznenađenje u osmini finala
14. 08. 2025. u 08:15
ŠOK! Milvoki dao zabranu Janisu Adetokumbu da igra za Grčku
14. 08. 2025. u 09:52
MATIJA POPOVIĆ I PARTIZAN: Šta je problem i gde je zapelo?
14. 08. 2025. u 08:38
"NISMO ZASLUŽILI, TOTENHEM JE!" Luis Enrike nakon osvajanja Superkupa Evrope sa PSŽ-om
14. 08. 2025. u 10:26
PARTIZAN TRAŽI PRAVDU I PROLAZ: "Parni valjak" večeras sprema senzaciju usred Edinburga
FUDBALERI Partizana će večeras pokušati da urade "nemoguće" i nadoknade dva gola zaostatka protiv Hibernijana na "Ister roudu" u revanš utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija.
14. 08. 2025. u 07:20
CRNOGORCI U ŠOKU: Pomislili za kolonu autobusa da je stigla velika međunarodna vatrogasna pomoć, a ono...
Najnovije vesti iz Crne Gore, a koje se tiču velikih požara zbog koji je i Srbija poslala pomoć ne bi li se vatrena stihija obuzdala, iznenadile su ceo Balkan. Na momenat i nasmejale zbog jedne pogrešne procene.
14. 08. 2025. u 17:22
SRBIN ČUVAO KLINTONA: Bivši predsednik ostao zatečen - posle svađe saznao Ajkulino poreklo: "Osećao sam da mi ne može ništa" (FOTO)
ČOVEK koji je čuvao Madonu, princa Harija, Bijonse i Naomi Kembel potiče iz stare beogradske porodice.
14. 08. 2025. u 07:43
Komentari (0)