JOKIĆ I DENVER NAPADAJU TITULU! Nagetsi najbolje odradili prelazni rok u celoj NBA ligi

Denver Nagetsi su dobili najvišu ocenu od portala "Athletic" za odrađen letnji prelazni rok.

Foto: Profimedia

Oni su u svom novom tekstu analizirali kako su timovi širom lige odradili letnji prelazni rok i za Nagetse rekli:

- Denver Nagetsi su najbolje odradili ovaj letnji prelazni rok. Njihov tim je dobio preko potrebnu dubinu i odlične šutere. Majkl Porter Džunior je zamenjen boljim šuterom Kemom Džonsonom, a dovođenje Tima Hardaveja Džuniora na veteranski minimum se može smatrati krađom, dok se u tim vratio i Brus Braun. Nagetsi su, takođe, pokupili rezervnog centra Jonasa Valančijunasa. Nikola Jokić tako nešto nikada nije imao, najbolji rezervni centar koga su do sada imali u timu. Denver ima najbolju šansu da osvoji titulu još od šampionske 2023. godine. Prejaki su - navodi Atletik.

Nagetsi su jedini tim koji je dobio najvišu ocenu (A+ u njihovom sistemu), a visoku ocenu (A) su još dobili: Atlanta Hoksi, Oklahoma Siti Tanderi, Dalas Maveriksi i Hjuston Roketsi.

