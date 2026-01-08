AMERIKANCI U ŠOKU: Evo šta je Vladimir Putin upravo uradio

Rusija i Amerika, ali i Francuska, deo su najnovije vesti koja velikom brzinom obilazi planetu.

I to sa razlogom.

U dramatičnom obrtu koji podseća na hladnoratovske razmene špijuna, ruski košarkaš Danil Kasatkin (26) danas je pušten na slobodu u Francuskoj, nakon što je ruski predsednik Vladimir Putin pomilovao francuskog istraživača Lorana Vinatijea (48), osuđenog u Rusiji zbog špijunaže.



Ova razmena, koju je potvrdila ruska Federalna služba bezbednosti (FSB), sprečila je ekstradiciju Kasatkina u Sjedinjene Američke Države, gde ga čekaju optužbe za učešće u sajber kriminalu.

Dok je dobar deo sveta pratio šta se dešava tokom četvrte godine rata u Ukrajini, sve su zanimljivija dešavanja i u sportskim krugovima daleko od linija fronta. A u ovoj priči, sve je počelo u junu 2024. kada je francuski istraživač Loran Vinatije, zaposlen u švajcarskoj nevladinoj organizaciji za medijaciju sukoba, uhapšen u Moskvi, kako je to potvrdio američki "Jahu".

Ruske vlasti su Vinatijea optužile da se nije registrovao kao "strani agent" (što je obavezno po ruskim zakonima ako u toj zemlji radite, a većinu novca od kog živite - dobijate iz inostranih izvora), a pritom je prikupljao informacije o ruskim "vojnim i vojno-tehničkim aktivnostima", što je moglo da "ugrozi nacionalnu bezbednost", kako je glasila prvobitna optužba, koji je preneo "Whec".

Vinatije je osuđen na tri godine zatvora te iste 2024., ali u avgustu 2025. su mu dodate još i optužbe za špijunažu, pa mu je pretila moguća kazna do 20 godina života iza rešetaka, kako je obelodanio francuski RFI.

Francuska je, naravno, odmah reagovala, nazivajući hapšenje "proizvoljnim" i delom "propagandne kampanje" Moskve, dok je predsednik Emanuel Makron zahtevao oslobađanje.

Sa druge strane, u junu 2025. godine, ruski košarkaš Danil Kasatkin, koji je ranije studirao i igrao košarku na Pen Stejt univerzitetu u SAD, a poslednje sezone nastupao za moskovski klub MBA, uhapšen je na aerodromu Šarl de Gol u Parizu.

Hapšenje je usledilo na zahtev SAD, koje su izdale poternicu za njim zbog sumnje da je bio uključen u grupu "kriminalaca koji žive od otkupa", a koja je od 2020. do 2023. hakovala skoro 900 kompanija i dve federalne agencije u SAD, kako je to prvi javio "Politiko".

Kasatkin je navodno delovao kao "pregovarač za otkupe", a pretilo mu je, ako bi bio osuđen u SAD, da provede čak do 25 godina u zatvoru. On je negirao sve optužbe, tvrdeći da uopšte nema kompjuterske veštine za takve aktivnosti.

U julu 2025, pariski sud je odbio Kasatkinovu molbu za kauciju, držeći ga u pritvoru dok se razmatrala ekstradicija.

U oktobru, Apelacioni sud u Parizu odobrio je zahtev SAD za ekstradiciju, dajući Kasatkinu 10 dana za žalbu, što su ruski mediji, poput TASS-a, preneli kao jednu od znajačjnijih spoljno-političkih vesti tog dana.

Međutim, novembra 2025, advokat košarkaša Frederik Belo saopštio je da Kasatkin neće ulagati žalbu, ali je i pored toga - on ostao u pritvoru čekajući konačnu odluku. Igra živaca se produžila...

Paralelno, decembra 2025, Rojters je već nagovoestio da bi Amerikanci na kraju mogli da budu šokirani jer je objavio da je "ruski predsednik Vladimir Putin je tokom konferencije za novinare obećao da će 'pogledati'slučaj Vinatijea", o čemu ga je pitao jedan francuski novinar.

Kremlj je zatim predložio Francuskoj razmenu zatvorenika, rekavši da je "lopta sada u dvorištu Pariza", što je RFI objavio kao glavni korak ka rešenju ove situacije. Rešenju kojem se Amerikanci baš nisu radovali.

I, sve je kulminiralo danas, 8. januara 2026, kada je FSB saopštio da je Vinatije pomilovan i pušten na slobodu, dok je Kasatkin oslobođen u Francuskoj i vraćen u Rusiju, čime je tako sprečena njega ekstradicija u SAD.

Ovaj slučaj inače podseća na slične razmene, poput one sa američkom košarkašicom Britni Grajner 2022. godine, kada je upravo zahvaljujući "visoko-političkim" pregovorima - pojedinac bio deo "igre velikih", poput pijuna u šahu. Kasatkin i Vinatije su tako od danas slobodni ljudi, a ne samo dve, već tri strane, uključujući Ameriku, mogu da se okrenu drugim međusobnim odnosima. Ova priča je završena na radost Francuza i Rusa, ali svakako ne i američkih pravosudsnih organa.

