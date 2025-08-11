POSLE DEVET GODINA NAPUŠTA EVROPU: Evo gde DŽon Braun nastavlja karijeru
DOSKORAŠNjI košarkaš Crvene zvezde, Džon Braun, pronašao je novi klub.
On je posle devet godina odlučio da napusti Evropu i karijeru nastavu u Australiji, tačnije u ekipi Jugoistočni Melburn, prenose tamošnji mediji.
Iskusni Amerikanac karakterističan po odličnoj odbrani se nije dugo zadržao u Beogradu, a sa crveno-belima je osvojio Kup Radivoja Koraća.
Braun je do sad nastupao za za Romu, Trevizo, Brindizi, UNIKS i Brešu, pre nego što je prešao u Monako i, potom Crvenu zvezdu.
