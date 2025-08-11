POSLE DEVET GODINA NAPUŠTA EVROPU: Evo gde DŽon Braun nastavlja karijeru

DOSKORAŠNjI košarkaš Crvene zvezde, Džon Braun, pronašao je novi klub.

FOTO: EPA

On je posle devet godina odlučio da napusti Evropu i karijeru nastavu u Australiji, tačnije u ekipi Jugoistočni Melburn, prenose tamošnji mediji.

Big move for the Phoenix!



South East Melbourne has reportedly secured defensive powerhouse John Brown III for NBL26 🏀



Standing at 203cm, the two-time French League champ and 2024’s best defender brings elite length, athleticism, and IQ — ready to lock down opponents under… pic.twitter.com/PFo6UdTABd — BASKETBALL NEWS AUSTRALIA 🇦🇺 (@AusBballnews) August 11, 2025

Iskusni Amerikanac karakterističan po odličnoj odbrani se nije dugo zadržao u Beogradu, a sa crveno-belima je osvojio Kup Radivoja Koraća.

Braun je do sad nastupao za za Romu, Trevizo, Brindizi, UNIKS i Brešu, pre nego što je prešao u Monako i, potom Crvenu zvezdu.

