Košarka

POSLE DEVET GODINA NAPUŠTA EVROPU: Evo gde DŽon Braun nastavlja karijeru

Časlav Vuković

11. 08. 2025. u 10:07

DOSKORAŠNjI košarkaš Crvene zvezde, Džon Braun, pronašao je novi klub.

ПОСЛЕ ДЕВЕТ ГОДИНА НАПУШТА ЕВРОПУ: Ево где Џон Браун наставља каријеру

FOTO: EPA

On je posle devet godina odlučio da napusti Evropu i karijeru nastavu u Australiji, tačnije u ekipi Jugoistočni Melburn, prenose tamošnji mediji.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Iskusni Amerikanac karakterističan po odličnoj odbrani se nije dugo zadržao u Beogradu, a sa crveno-belima je osvojio Kup Radivoja Koraća. 

Braun je do sad nastupao za za Romu, Trevizo, Brindizi, UNIKS i Brešu, pre nego što je prešao u Monako i, potom Crvenu zvezdu.

EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima

LETO UZ ŠAMPIONE – Više od 100 mališana besplatno treniralo sa proslavljenim sportistima