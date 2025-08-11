Košarka

RAZLOG JE NEVEROVATAN: Otkriveno zašto Janis Adetokumbo nije igrao protiv Srbije

Časlav Vuković

11. 08. 2025. u 09:36

SVE velike NBA zvezde igraju za reprezentacije tokom priprema za Evropsko prvenstvo osim Janisa Adetokumba. Sad je poznato zašto najboljeg košarkaša Grčke nije bilo u ekipi na turniru na Kipru.

РАЗЛОГ ЈЕ НЕВЕРОВАТАН: Откривено зашто Јанис Адетокумбо није играо против Србије

FOTO: FIBA.Basketball

Očekivali su ljubitelji igre pod obručima da vide duel njega i Nikole Jokića, ali to toga nije došlo, zbog neverovatne stvari.

Kako prenosi "SDNA", za igrača Milvokija nije plaćenja polisa osiguranja koja ga štiti u slučaju povrede i omogućava mu da igra na pripremnim mečevima.

- Dok je reprezentacija igrala na Kipru, Janis je radio individualno... Niko iz Saveza nije objasnio - piše "SDNA" i dodaje:

- Svi Savezi su se pobrinuli za osiguranje igrača iz NBA osim grčkog. Logika kaže da će ovaj problem nestati u narednih deset dana. Ali, navijači se pitaju zašto Janis Adetokunbo ne trenira sa ostatkom ekipe i zašto ne igra pripremne mečeve - napisao je ovaj poznati grčki list.

Podsetimo, Evrobasket 2025 se održava od 27. avgusta do 14. septembra, a "heleni" se nalaze u grupi C sa domaćinom Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Bosnom i Hercegovinom.

