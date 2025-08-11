RAZLOG JE NEVEROVATAN: Otkriveno zašto Janis Adetokumbo nije igrao protiv Srbije

SVE velike NBA zvezde igraju za reprezentacije tokom priprema za Evropsko prvenstvo osim Janisa Adetokumba. Sad je poznato zašto najboljeg košarkaša Grčke nije bilo u ekipi na turniru na Kipru.

FOTO: FIBA.Basketball

Očekivali su ljubitelji igre pod obručima da vide duel njega i Nikole Jokića, ali to toga nije došlo, zbog neverovatne stvari.

Kako prenosi "SDNA", za igrača Milvokija nije plaćenja polisa osiguranja koja ga štiti u slučaju povrede i omogućava mu da igra na pripremnim mečevima.

- Dok je reprezentacija igrala na Kipru, Janis je radio individualno... Niko iz Saveza nije objasnio - piše "SDNA" i dodaje:

- Svi Savezi su se pobrinuli za osiguranje igrača iz NBA osim grčkog. Logika kaže da će ovaj problem nestati u narednih deset dana. Ali, navijači se pitaju zašto Janis Adetokunbo ne trenira sa ostatkom ekipe i zašto ne igra pripremne mečeve - napisao je ovaj poznati grčki list.

Podsetimo, Evrobasket 2025 se održava od 27. avgusta do 14. septembra, a "heleni" se nalaze u grupi C sa domaćinom Kiprom, Italijom, Gruzijom, Španijom i Bosnom i Hercegovinom.

