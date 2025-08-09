LUNDBERGA ŽELI EVROLIGAŠ: Ovaj klub je pokazao interesovanje za košarkaša Partizana

IMA danski košarkaš Ife Lundberg dozvolu da napusti Partizan, a čini se da bi to uskoro moglo da se dogodi.

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Kako prenosi "Backdoorpodcast.com", interesovanje za plejmejker crno-belih pokazao je Pariz koji je prošle sezone ostavio sjajan utisak u Evroligi.

Ipak, veliki broj igrača koji je ostvario te uspehe napustio je tim iz glavnog grada Francuske. Trenutno su najveće uzdanice na spoljnim pozicijama Nadir Hifi i novajlija Džastin Robinson, ali tamošnji mediji su još ranije pisali da ova ekipa želi da dovede još jednog beka.

Deluje da bi to mogao da bude Lundberg na koga u Partizanu ne računaju posle sezone u kojoj nije blistao.

Danac je u crnom-belom dresu u Evroligi prosečno beležio devet poena, 2,2 skoka i 2,2 asistencije po utakmici.

