LUNDBERGA ŽELI EVROLIGAŠ: Ovaj klub je pokazao interesovanje za košarkaša Partizana
IMA danski košarkaš Ife Lundberg dozvolu da napusti Partizan, a čini se da bi to uskoro moglo da se dogodi.
Kako prenosi "Backdoorpodcast.com", interesovanje za plejmejker crno-belih pokazao je Pariz koji je prošle sezone ostavio sjajan utisak u Evroligi.
Ipak, veliki broj igrača koji je ostvario te uspehe napustio je tim iz glavnog grada Francuske. Trenutno su najveće uzdanice na spoljnim pozicijama Nadir Hifi i novajlija Džastin Robinson, ali tamošnji mediji su još ranije pisali da ova ekipa želi da dovede još jednog beka.
Deluje da bi to mogao da bude Lundberg na koga u Partizanu ne računaju posle sezone u kojoj nije blistao.
Danac je u crnom-belom dresu u Evroligi prosečno beležio devet poena, 2,2 skoka i 2,2 asistencije po utakmici.
