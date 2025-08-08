BUDUĆNOST KOŠARKE! "Orlići" silni protiv Nemačke na startu Evropskog prvenstva

Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na startu Evrobasketa za igrače do 16 godina vršnjake iz Nemačke rezultatom 86:60. U narednom kolu u subotu Srbija se sastaje sa domaćinom prvenstva, Gruzijom.

FOTO: KSS

"Orlići" su vodili tokom čitavog meča, a Nemci su samo u prvoj deonici uspevali da drže rezultatski priključak. Preostale tri Srbija je dobila ubedljivo.

Viđena je timska igra srpskih kadeta, mnogo više asistencija i skokova u odnosu na Nemce, koji su imali skromnih 40 odsto šuta iz igre.

Srbija je bolje otvorila meč, ali uprkos pet pogođenih trojki u prvoj deonici, "orlići" nisu to naplatili rezultatski. Prva četvrtina završena je rezultatom 23:23.

Igrač Spartaka iz Subotice Ognjen Simjanovski je bio najraspoloženiji u redovima Srbije i najzaslužniji za vođstvo srpske selekcije na početku druge deonice.

Bolju odbranu su igrali "orlići", zatvorili su prilaze ka košu, pa Nemci nisu imali puno opcija. Srpski kadeti su pogađali koš iz različitih pozicija i mnogo raznovrsnije igrali. Pokazali su kvalitet više u odnosu na vršnjake iz Nemačke.

Poluvreme je završeno rezultatom 46:29 za Srbiju, pa je u drugih 20 minuta preostalo da se utvrdi samo konačan rezultat. Drugu četvrtinu Srbija je dobila sa 23:6.

U nastavku je samo nastavljena tečna igra srpskog tima. Šut iz igre nadmašio je 55 odsto, dok su van linije za tri poena šutirali sa sjajnih 43 odsto uspešnosti.

Vodila je Srbija i maksimilanih +27 u jednom trenutku, a krajnji rezultat je bio 86:60.

Najefikasniji u redovima srpske reprezentacije bio je Ognjen Simjanovski sa 15, dok se kod Nemaca istakao Volf sa 12 poena.

Srbija i Nemačka igraju u grupi C sa selekcijama Gruzije, domaćinom šampionata, i Španije.

Sistem takmičenja je takav da sve četiri reprezentacije prolaze dalje, a od pozicije u grupi zavisi samo protivnik u nokaut fazi. Ukrštaju A i B grupa, kao i C i D grupa.

Naredni meč "orlića" zakazan je za subotu, 9. avgusta protiv Gruzije od 16.30.