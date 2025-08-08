BUDUĆNOST KOŠARKE! "Orlići" silni protiv Nemačke na startu Evropskog prvenstva
Kadetska košarkaška reprezentacija Srbije savladala je na startu Evrobasketa za igrače do 16 godina vršnjake iz Nemačke rezultatom 86:60. U narednom kolu u subotu Srbija se sastaje sa domaćinom prvenstva, Gruzijom.
"Orlići" su vodili tokom čitavog meča, a Nemci su samo u prvoj deonici uspevali da drže rezultatski priključak. Preostale tri Srbija je dobila ubedljivo.
Viđena je timska igra srpskih kadeta, mnogo više asistencija i skokova u odnosu na Nemce, koji su imali skromnih 40 odsto šuta iz igre.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Srbija je bolje otvorila meč, ali uprkos pet pogođenih trojki u prvoj deonici, "orlići" nisu to naplatili rezultatski. Prva četvrtina završena je rezultatom 23:23.
Igrač Spartaka iz Subotice Ognjen Simjanovski je bio najraspoloženiji u redovima Srbije i najzaslužniji za vođstvo srpske selekcije na početku druge deonice.
EXTRA BET - KVOTA DO 500 NA JEDNOM MEČU
Bolju odbranu su igrali "orlići", zatvorili su prilaze ka košu, pa Nemci nisu imali puno opcija. Srpski kadeti su pogađali koš iz različitih pozicija i mnogo raznovrsnije igrali. Pokazali su kvalitet više u odnosu na vršnjake iz Nemačke.
Poluvreme je završeno rezultatom 46:29 za Srbiju, pa je u drugih 20 minuta preostalo da se utvrdi samo konačan rezultat. Drugu četvrtinu Srbija je dobila sa 23:6.
U nastavku je samo nastavljena tečna igra srpskog tima. Šut iz igre nadmašio je 55 odsto, dok su van linije za tri poena šutirali sa sjajnih 43 odsto uspešnosti.
Vodila je Srbija i maksimilanih +27 u jednom trenutku, a krajnji rezultat je bio 86:60.
Najefikasniji u redovima srpske reprezentacije bio je Ognjen Simjanovski sa 15, dok se kod Nemaca istakao Volf sa 12 poena.
Srbija i Nemačka igraju u grupi C sa selekcijama Gruzije, domaćinom šampionata, i Španije.
Sistem takmičenja je takav da sve četiri reprezentacije prolaze dalje, a od pozicije u grupi zavisi samo protivnik u nokaut fazi. Ukrštaju A i B grupa, kao i C i D grupa.
Naredni meč "orlića" zakazan je za subotu, 9. avgusta protiv Gruzije od 16.30.
MILAN ĐURICA: "Plasman u Ligu šampiona je siguran!" (VIDEO)
"KLADIONIČARSKE PRIČE" Milana Đurice su video-projekat kompanije Novosti namenjen svim ljubiteljima sportskog klađenja koji mogu da uživaju u zanimljivim pričama najpoznatijeg srpskog tipstera i njegovih gostiju.
08. 08. 2025. u 14:30
ALBANCI SIKTE OD BESA: Ne mogu da veruju šta se desilo na utakmici Crvene zvezde u Poljskoj i posle nje
Crvena zvezda i Leh su se sastali u Poznanju u prvom meču 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona, a tom prilikom domaća publika oduševila je celu Srbiju. Zapravo, ne baš celu - jer se jedan deo onih koji žive u južnoj srpskoj pokrajini, Kosovu i Metohiji, razbesneo.
07. 08. 2025. u 19:55
"VREME JE DA SE RAT OKONČA!" Zelenski izneo tri ukrajinska zahteva za dugoročni mir sa Rusijom
UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski oglasio se nakon što je dogovoren sastanak Vladimira Putina i Donalda Trampa i otkrio šta su njegovi ciljevi na mirovnim pregovorima.
07. 08. 2025. u 16:00
Komentari (0)