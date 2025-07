"NIKOLA JOKIĆ JE..." Šakil Onil pobesneo kao nikada do sada, Ameri ostali bez teksta zbog njegovih reči

Jedan od najsnažnijih centara svih vremena Šakil Onil često kritikuje mlađe generacije, posebno na centarskoj poziciji, a sada mu se na "meniju" našao Rudi Gober.

Amerikanca nervira činjenica da je sve manje "žestokih momaka", igrača koji lično shvataju duele. Upravo zbog toga kritikovao je francuskog reprezentativca

- Je*eno mrzim Rudija Gobera! Zarađuje 250 miliona, a ne zaslužuje ih. Ja sam lider, predsednik kluba velikih centara. Kad neko osvoji četiri titule u NBA, može da me zameni na tom mestu. Do tada, ovo je Šekova diktatura. Šektatura. Ja imam poslednju reč o košarkašima. Zato kažem, ako ste toliko plaćeni, morate da igrate kao gigant. Visok si 216 cm, najbolji su defanzivac lige, ne možeš onda da dozvoliš da poentiraju preko tebe. Napravi jak faul, uradi nešto da to sprečiš - besneo je Šek.

Podsetio je na situaciju iz prošlosezonskog plej-ofa kada je Kristijan Braun iz Denvera zakucao preko Francuza, a ovaj se žalio sudijama.

- Braun zakuca preko tebe i ti se naljutiš. Nemoj da se ljutiš zbog toga, učini nešto da se to ne desi, idiote. Udari ga laktom u lice i izbij mu zube, poruči svima "Ja sam Rudi Gober, zarađujem 250 miliona, nećeš zakucati preko mene - objašnjava legendarni centar.

Potom se osvrnuo i na ostale igrače na toj poziciji i "potkačio" čitavu ligu, ali je imao i jedan izuzetak - Nikolu Jokića.

- Ljut sam kad vidim da više nema pravih centara. Svi su postali mekani, zbog čega retko koji učestvuje na ol-star utakmici. Jokić je unikat, on je hibrid, može sve. Zbog toga ga cenim, ali ne cenim ostale centre koji igraju na taj način. Rudi Gober zarađuje previše novca da bi igrao tako. Jednostavno se ne trudi previše - jasan je Šek.

