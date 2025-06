ZVEZDA "RAZBIJENA" U PIONIRU! Spartak slavio u prvom meču polufinala Košarkaške lige Srbije

U ITALIJANSKOM zdravstvenom sitemu kada se obratiš lekaru opšte prakse i on ustanovi da si urgentan slučaj, po zakonu je obavezna poseta lekaru specijalisti u roku od 72 sata. Međutim, u praksi je to apsolutno nemoguće ostvariti. Liste čekanja su toliko obeshrabrujuće da je u 2024. godini četiri miliona stanovnika Apeninskog poluostrva moralo da se odrekne pregleda kod specijaliste, a to je sedam odsto stanovništva.