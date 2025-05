"PRERANO JE PRIČATI O TOME": Trener Crvene zvezde najavio borbu za trofej

Trener Crvene zvezde, Janis Sferopulos oglasio se pred početak Košarkaške lige Srbije, gde je istakao da je prerano pričati o eventualnom finalu sa Partizanom.

Photo: ABA League j.t.d./Dragana Stjepanović

Košarkaška liga Srbije je organizovala konferenciju pred početak takmičenja, a među prisutima je bio i Janis Sferopulos, trener Crvene zvezde.

On je govorio pred start takmičenja, a pre svega se zahvalio na odličnoj organizaciji.

-Druga godina da sam na ovakvom skupu, svih timova. Čestitam svima na sjajnoj organizaciji, bitno je što su svi timovi ovde. Pažljivo sam slušao direktora lige i srećan sam što su timovi uložili u mlade igrače, to je jako bitno. Nova je era, imamo koledže iz NCAA koji mogu da uzmu mlade igrače i daju im novac. Moramo da učinimo nešto da uradimo i da to zaštitimo. Ne znam kako ćemo to uraditi, ali svi mladi i talentovani igrači će otići u SAD i to je problem cele Evrope, ali i Srbije. Želim svima dobro zdravlje i da imamo sjajno takmičenje do kraja i da najbolji tim osvoji titulu - rekao je Sferopulos.

FOTO: KK Crvena zvezda/Đorđe Kostić/ABA liga

Dodao je da je prerano pričati o eventualnom finalu sa Partizanom.

- Uz dužno poštovanje, prerano je pričati o finalu, jer nas čeka mnogo mečeva do tada. Fokusiran sam samo na predstojeće utakmice i početak plej-ofa ABA lige - rekao je Sferopulos.

