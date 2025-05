"NE MOŽE SE TRPETI ŠAMARANJE": Ovo je poruka za Evroligu

Košarkaši Panatinaikosa poraženi su rezultatom 85:82 u četvrtoj utakmici protiv Anadolu Efesa, koji je izjednačio seriju na 2:2.

FOTO: EPA-EFE/PETE ANDREOU

Direktor za komunikacije Panatinaikosa Dimitris Kontos oglasio se nakon poraza svog tima od Anadolu Efesa u četvrtoj utakmici plej-of serije Evrolige.

Kontos je u svom obraćanju jasno stavio do znanja da je nezadovoljan suđenjem, ali i odnosom koji Evroliga ima prema Panatinaikosu.

- Svi vide šta se dešava i to ne samo na utakmicama Panatinaikosa. Mora postojati poštovanje prema klubovima, poštovanje prema igri, poštovanje prema velikim igračima. Ne možemo da se bojimo kazne ili novčane globe ako se usudimo da progovorimo - rekao je Kontos.

FOTO: EPA

Posebno se osvrnuo na tretman Kendrika Nana, koji, prema njegovim rečima, zaslužuje pažnju celokupne košarkaške zajednice.

- Tretman Nana treba da bude korišćen kao negativni primer na seminarima. Svi vide, svi razumeju koji klubovi su favorizovani, a koji oštećeni - rekao je Kontos.

Kontos nije štedeo reči kada je govorio o nepravdi koja, kako tvrdi, pogađa njegov klub.

- Ceo svet vidi šta se dešava. Ne može se tolerisati ovakvo "šamaranje". To je pitanje poštovanja. Ne smemo se kriti iza reči. Svi vide ko ima povlastice, a ko ne. Panatinaikos nikada nije tražio povlastice. To je najuspešniji klub u istoriji Evrolige, što dokazuju i osvojeni trofeji, i zaslužuje poštovanje. Svi to razumeju - rekao je Kontos.

