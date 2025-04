"DA SAM NAVIJAČ PARTIZANA BIO BIH RAZOČARAN" Litvanci se pitaju treba li Obradović da ostane trener crno-belih

DRUGU godinu u nizu Partizan je ostao bez plej-ofa Evrolige, a poznati košarkaški sajt Basketnjuz govorio je o izdanju crno-belih.

FOTO: M. Vukadinović

Partizan je tokom leta promenio gotovo ceo tim. Ostao je samo Balša Koprivica, a kako je tekla sezona rasle su ambicije "grobara", posebno su Karlik i Tajrik Džons doveli do toga.

Partizan je na kraju ostao praznih šaka, a glavno pitanje je kako posle još jedne sezone u kom ciljevi i očekivanja nisu ispunjeni.

Litvanski portal je u svom podkastu pokrenuo temu o tome da li Željko Obradović treba da ostane trener crno-belih na kraju tekuće sezone.

- Nisam analizirao situaciju toliko duboko, ali imam paralelu u Litvaniji gde se konstantno bunimo zbog loših rezultata Žalgirisa. Ali da sam navijač Partizana i imam Željka, najboljeg ikada u trenerskom poslu, imam dobar roster, bio je to dobar roster sa Karlikom Džonsom...

Zaista bih bio razočaran činjenicom da tim nije ušao u plej-of i pitao bih se dugo šta je to bio glavni razlog zbog čega se to nije desilo. Naravno, problem je između ostalog u tome što je 12-13 novih imena došlo, ali razumem i čelnike Partizana koji se takođe pitaju šta je to pošlo naopako. Osećalo se kao da je sve dobro. Biće to teško leto za Partizan. Iskreno, ne bih dovodio u pitanje Željka i njegovu ulogu, rekao je novinar Donatas Urbonas.

Svoje viđenje situacije dao i Avgustas Šulijauskas, koji misli da je problem Partizana bio u tome što nije imao rezervnu opciju za poziciju četiri.

- U isto vreme, kada gledamo Partizan, pominjali smo od samog početka da im je potreban još neko na poziciji četiri. Mislio sam da će još nekoga da potpišu, poput Pokuševskog, a igrač iz Evrokupa kakav je bio Azjeja Majk, da on bude prvi izbor na toj poziciji, mislio sam da stvarno da će nekog još dodati...

Onda Ife Lundberg, on je trebalo da bude drugi igrač u ovom timu, a završio sezonu sa katastrofalnim procentima i nije ispunio očekivanja. Tako da imate samo Karlika, Sterlinga Brauna, Isaka Bongu, koji je igrao dobro, ali on nije igrač za tim iz Top 6. On je dobar deo tima, treba vam, potrebna vam je dvojka i četvorka u timu. Imate Željka, šta pokušavate, da dovedete novog trenera? Ima 65 godina, dodao je Šulijauskas.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA