KOŠARKAŠKA "BOMBA". Igor Kokoškov se vraća u Evroligu? Poznato koji klub preuzima?

Nekadašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Igor Kokoškov vratiće se u Evroligu, preneo je portal "Basketball Sphere".

FOTO: KSS

Pomenuti mediji je otkrio da bi nekadašnji strateg Fenerbahčea mogao ponovo u Istanbul, ali na klupu Anadolu Efesa.

Kako se dalje navodi, on bi preuzeo dvostrukog prvaka Evrope tokom leta pošto ekipu Efesa očekuju ozbiljne rekonstrukcije u narednom periodu.

Kokoškov je do sada vodio selekciju Gruzije od 2008. do 2015. potom sloveniju od 2016. do 2017. sa kojom je osvojio zlato na Evrobasketu, a potom od 2019. do 2021. Srbiju, ali bez uspeha.

Kao prvi trener vodio je Finiks Sanse godinu dana u sezoni 2018/19, ali i Fenerbahče u sezoni 2020/21. Sa Detroit Pistonsima je osvojio i NBA prsten, ali kao asistent, a čak je bio i deo Ol-Stara 2006. godine.

