LUKA DONČIĆ GLEDA I NE VERUJE! Vlasnik Dalasa mu prvo zabio nož u leđa, a sada ga i javno ponizio

Vlasnik Dalas Maveriksa, Patrik Dumont, konačno je otrkio zašto je klub doneo odluku da trejduje svog najboljeg igrača Luku Dončića.

Foto: Profimedia

Odluka Maveriksa da Dončića pošalje u Lejkerse u zamenu za šest godina starijeg centra Entonija Dejvisa ostavila je u neverici čitav svet.

Iako je prošle sezone vodio ekipu do velikog NBA finala i godinama unazad bio ubedljivo najbolji igrač tima i jedan od favorita za MVP titulu, Dalas je rešio da ga se odrekne.

FOTO: Tanjug/AP

Prvi čovek kluba, Patrik Dumont, u razgovoru za "Dallas Morning News" pokušao je da objasni javnosti i zašto.

"Timovi pobeđuju jer su svi igrači fokusirani i imaju pravi karakter, donose pravu kulturu, pokazuju pravu posvećenost poslu i rade žestoko da bi doprineli šampionskom ishodu. Ako se tako ne radi, stiže poraz", kaže Dumont i dodaje:

"Ako pogledate najveće ikada - Džordana, Birda, Kobija, Šeka, svi su oni svaki dan radili žestoko i bili su fokusirani samo na pobedu. Ne ide ako nemate to u sebi, a ako nemate to, ne treba ni da budete deo Dalas Maveriksa. To je ono što mi tražimo", rekao je Dumont.

Njegove reči mnogi su protumačili kao direktan udar na Slovenca.

