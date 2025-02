PRAVO IZ BEOGRADA SKLONIO LUKU DONČIĆA! Isplivali novi šok detalji košarkaškog trejda o kome i dalje bruji ceo svet

Dok se spremao da pošalje Luku Dončića iz Dalasa u Lejkerse, generalni menadžer Dalasa Niko Herison boravio je u Beogradu na utakmici Partizan - Spartak u ABA ligi, 19. januara.

FOTO: Tanjug/AP

Podsetimo, on je još 7. januara uz kafu pregovarao sa kolegom iz Lejkersa Robom Pelinkom o slanju Slovenca u El-Ej i dok se taj posao "kuvao", Herison je u Beogradu pratio meč regionalnog takmičenja. Dončić je zvanično trejdovan u Lejkerse 2. februara rano ujutru prema vremenu u Srbiji.

Herison je u Beogradu gledao nekoliko utakmica Košarkaške lige Srbije, a među utakmicama koje je obišao našao se i abaligaški susret Partizana i Spartaka, u kojem su crno-beli odavali počast Draženu Praji Dalipagiću. A, menadžer Dalasa je susret gledao iz prvog reda.

Marin Sedlaček, košarkaški trener i skaut, otkrio je ključne informacije o trejdu Luke Dončića iz Dalasa u Los Anđeles Lejkerse. Sedlaček, koji je više decenija bio u bliskim odnosima sa porodicom Dončić, a sa ocem Sašom sarađivao kao član stručnog štaba Crvene zvezde, istakao je mnoge nepoznate aspekte trejda koji je uzdrmao košarkaški svet.

FOTO: Tanjug/AP

Govoreći o razlozima koji su doveli do raskida Dončića i Dalasa, Sedlaček je za magazin "Oko" na RTS-u objasnio da je u celoj situaciji ključnu ulogu imao generalni menadžer Dalasa, Niko Harison.

Prema njegovim rečima, Luka Dončić je bio miljenik Marka Kjubana, vlasnika kluba, koji je 2023. godine prodao većinski deo akcija. Nakon što je novo rukovodstvo preuzelo kontrolu, Harison je postao generalni menadžer i brzo pokazao nezadovoljstvo sa postojećim odnosima unutar tima, posebno kada je reč o odnosu između trenera, kondicionih stručnjaka, fizioterapeuta i Dončića.

"On nije bio zadovoljan relacijama ljudi koji su bili zaduženi za ekipu i igrače, kondicionih trenera i fizioterapeuta. Tačnije, nije bio zadovoljan njihovom bliskošću sa Lukom Dončićem upravo po pitanju teranja njega na konstantno bavljenje svojim telom, vođenju računa o kilogramima... Sve je to prolazilo sve dok nije napravljen presek, a sva trojica trenera su otpušteni", rekao je Sedlaček, naglašavajući kako je Luka Dončić sam angažovao stručnjake iz Slovenije i Španije za upravljanje svojim fizičkim stanjem, a sve to na sopstveni trošak.

"Prelazak je rađen u strogoj tajnosti, iako se zna da su se Rob Pelinka (generalni menadžer Lejkersa) i Niko Harison našli 7. januara u Dalasu i već neke stvari utanačili", rekao je Sedlaček.

Harison mu je, kako je dalje otkrio, rekao da je povreda Dončića postala hronična i da nije bio preterano optimističan u pogledu budućnosti jednog od najboljih igrača NBA lige.

"Nisam verovao da će se desiti trejd, mislio sam da će pokušati da smanje pritisak koji postoji u javnosti", dodao je Sedlaček.

BONUS VIDEO: Sportski skandal koji je ušao u istoriju