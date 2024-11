PRED VEČITI DERBI: Ovako je Nebojša Čović reagovao kada je čuo da je Zvezda dala hiljadu karata "grobarima" za utakmicu u Evroligi

Prodaja karata za prvi evroligaški večiti derbi počela je danas, a predstojeći meč naših najtrofejnijih klubova biće istorijski.

Jer, sudeći po saopštenju prvaka ABA lige i Srbije, na njemu će biti prisutne i Zvezdine "delije", i Partizanovi "grobari".

To je posebno obradovalo doskorašnjeg predsednika Zvezde, a sada prvog čoveka Košarkaškog saveza Srbije, Nebojšu Čovića.

- Raduje me što je postignut dogovor i što će 1.000 navijača Partizana prisustvovati derbiju u Evroligi. I dok sam bio u Zvezdi, bez obzira na probleme sa kojima smo se susretali, uvek sam bio za to da napravimo uvek podelu u dvorani - rekao je on.

Tome je dodao i sledeće:

- Mislim da treba ići ka normalizaciji odnosa. Da li će se to dogoditi najmanje zavisi od navijača. Puno zavisi od rukovodstava klubova i od svega što se dešavalo u prethodnom periodu. Ko je toga svestan ili nije, ko može na to da gleda sa manjim stepenom ostrašćensoti i realnije, videćemo - izjavio je predsednik KSS-a.

Saopštenje kluba s Malog Kalemegdana "Novosti" vam prenose u celosti:

"KK Crvena zvezda obaveštava javnost da će na utakmici 11. kola Evrolige između KK Crvena zvezda i KK Partizan, koja je na programu u četvrtak od 20 časova biti prisutni navijači oba tima.

KK Crvena zvezda i zvanično je ponudio KK Partizan 1000 ulaznica za poseban sektor Nivo 400 za utakmicu koju organizuje naš klub, na bazi reciprociteta i uz adekvatnu razmenu i kada crveno-beli gostuju u januaru istom rivalu.

Ideja za ovakav predlog leži u činjenici da je derbi kroz decenije bio utakmica kojoj su prisustvovali navijači oba tima.

U nameri da sačuvamo takvu instituciju derbiju koju su gradile generacije pre nas na terenu i na tribinama, KK Crvena zvezda u dogovoru sa navijačima kluba, a u želji da povrati ovu instituciju i višedecenijski običaj, ponudio je određeni kontigent ulaznica gostujućem klubu.

Dogovor je postignut, pa će na predstojećem derbiju, kao i na revanšu u januaru, biti prisutni navijači oba tima (1000 ulaznica za navijače Crvene zvezde na utakmici koja je na programu 31.01.2025 .godine).

Ovim putem apelujemo na sve koji planiraju da prisustvuju utakmici u četvrtak, da sve protekle u najboljem redu, da pošaljemo najlepšu sportsku sliku celom svetu i da sve bude u duhu sportskog fer-pleja, i da se ovaj trend nastavi.

Kako do karata za večiti derbi u košarci?

Prodaja kontingenta pojedinačnih karata za ovu utakmicu vrši se isključivo uz sezonsku ili člansku kartu KK Crvena zvezda (najviše dve karte po osobi, odnosno vlasniku sezonske karte ili članske karte) i to od utorka 19.11.2024. godine u prostorija SD Crvena zvezda u Ljutice Bogdana 1a, i trajaće i 20.11.2024. godine, a ukoliko bude bilo potrebe i na dan utakmice.

Prodaja karata počinje u 10 časova (19.11. i 20.11. od 10:00 do 18 časova).

Cene dnevnih ulaznica za utakmicu sa Partizanom u Evroligi spadaju u prvu kategoriju i kreću se od 1700 dinara. Kompletne cene karata za utakmicu 11. kola možete pogledati ispod, a klub će se do početka prodaje i same utakmice oglašavati više puta.

Koliko koštaju karte za večiti derbi u košarci? Cene ulaznica za utakmicu Zvezda - Partizan / FOTO:KK Crvena zvezda

