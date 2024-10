"ISTINA JE, ZVAO ME JE PARTIZAN!" Mario Hezonja otkrio da je imao ponudu srpskog tima

Mario Hezonja se vratio na teren i zaigrao protiv Partizana, odigravši odličan meč. Ipak, i te kako se videlo da je misteriozna bolest koja ga je pogodila na startu sezone ostavila trag jer je hrvatski košarkaš vidno smršao.

FOTO: Profimedia

- Izgubio je osam kilograma i još misli da je super Hezonja. Drago mi je što si se vratio, pomalo si mi nedostajao - napisao je o Hrvatu košarkaš Reala Ksavijer Retan-Mejs pre nekoliko dana i tada smo saznali da nešto nije u redu sa njim. Sada je izašao na teren sa novom frizurom i vidnim promenama na telu.

Međutim, posle meče sa Partizanom Mario je više pričao o svojim selidbama tokom leta, kao i ponudi srpskog tima.

- Katastrofa je kako se ljudi ponašaju po tim društvenim mrežama iza profila. Bore se za neke informacije, na kraju krajeva... Da li je stvarno bitno ko će pustiti prvi da je neko potpisao negde... Izgleda da to tako ide danas u sportu. Što se toga tiče... Užas. Bio sam kod kuće, na planini, bez dodira sa realnošću i bez telefona. Onda odjednom telefon je eksplodirao. Planiram posle karijere da se potpuno odvojim od svega toga - rekao je Hezonja za Mocart sport.

Iako su mu poluinformacije smetale tokom leta, pitamo ga koliko je bilo istine oko priča da ga je želeo Partizan ovog leta?

- Istina je!

Objašnjava način razmišljanja jer je bio slobodan agent, spreman da sasluša sve ponude koje su stigle na njegovu adresu. Jedna od njih je bila i ona iz Humske.

- Dosta je tu bilo ekipa koje su pokazale interesovanje i koje su zvale. Moram svima da se zahvalim jer pokazuju da me žele. Respektuju kakav sam igrač i kakav igrač želim da postanem. Morao sam i ja da se malo sklonim sa strane da vidim ko me sve zove, da jednostavno procenim šta i kako. Moraš biti otvorene glave i zdravog razuma za sve. Razmislio sam bio dobro... Istina je da me je hteo Partizan. Razgovarao sam sa Željkom, isto tako sa gospodinom Zoranom. Hvala im na tome, izvanredni su.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.