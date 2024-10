"NE TRAŽIMO ALIBI!" Oglasio se prvi čovek Zvezde posle poraza u Splitu

Predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić komentarisao je start crveno-belih u ABA ligi.

FOTO: ABA liga/KK Split/Renato Peci

Ekipa Janisa Sferopulosa u tri kola ABA lige već ima dva poraza, a poslednji je došao u Splitu od istomene ekipe.

"Neočekivano i svakako nije na nivou koji smo priželjkivali i za koji smo se spremali. Međutim, postoje i faktori koji dobrim delom utiču na tako nešto, a uočljivi su kod većine evroligaških ekipa, jer je period za pripreme dosta redukovan, pa je uvod u sezonu praktično finalni deo priprema ukoliko gledamo prema načinu na koji su se ekipe doskoro pripremale za start sezone. Pogledajte, Real Madrid je sezonu otvorio sa 0-3, Baskonija dva poraza u domaćem šampionatu, a zatim i ulazak u jak tempo utakmica, pa evo Žalgiris i Crvena zvezda posle pobeda na startu Evrolige beleže poraze u domaćim, odnosno regionalnim šampionatima. Jako je teško, potrebno je vreme, ali verujem da ekipa može da izađe jača iz ove situacije i da napreduje iz utakmice u utakmicu. Igrali smo protiv Dubaija i Pariza na startu, ekipa koje su velika nepoznanica, prvu utakmicu nismo uspeli da privedemo kraju kako smo želeli, ali smo već u Parizu zbili redove i zabeležili važnu pobedu na otvaranju Evrolige", rekao je Drčelić za Sportal.

Poraz od Splita došao je nakon pobede nad Parizom u Evroligi, a Drčelić je bio sa ekipom na obe utakmice.

"Smatram da je moja uloga i obaveza da budem uz ekipu i pružim podršku u svakom trenutku. Ekipa dobro radi, odnosi su baš onakvi kakvi se mogu poželeti. Ali teren je jedino merilo i želimo da to prenesemo upravo na teren. Zato je potrebno da svi mi u klubu, navijači i zvezdaška javnost budemo uz tim i pomognemo u tome, kako bismo što pre zaigrali na pravi način. Ponavljam, sve ovo je za trenutni deo sezone nešto sa čim se suočavaju mnoge ekipe, mi verujemo u tim i pružamo im punu podršku!"

Zvezdin novi izazov je Baskonija, koju dočekuje u Beogradskoj areni.

"Kao što je trener Janis rekao posle utakmice sa Mornarom, nema prostora za kuknjavu, moramo svi zajedno da prepoznamo trenutak i da stanemo uz tim. To su dokazani igrači, sa mnogo pobeda i trofeja, koji su samim dolaskom u klub obradovali navijače, predvođeni sjajnim trenerom na klupi i zato je važno da sada budemo uz tim i pokušamo svi zajedno da zabeležimo i drugu pobedu u Evroligi, ovoga puta pred našim navijačima. Ukoliko se to ostvari, ako se ne varam, do sada nismo zabeležili takav start u Evroligi i tome moramo svi da doprinesemo", rekao je prvi čovek Zvezde.

"U Parizu smo imali sjajnu podršku, u Beogradu u Areni očekujemo još veću. Sada nam je potrebno veliko zajedništvo i podrška, jer samo na taj način možemo da uđemo u pravi ritam i zaigramo onako kako verujem da možemo. Važno je da razumemo da u ovakvom ritmu, gde iz sezone idete na reprezentativne akcije, a zatim odmah nastavljate sa klupskim obavezama, početak sezone ne može biti bez turbulencija, ali cilj je da ekipa u delu sezone kada je najvažnije, a to je deo sezone kada se odlučuje o finalnom plasmanu i borbi za trofeje, bude prava i spremna da odgovori izazovima. Zato još jednom apelujem na sve zvezdaše, sve navijače Crvene zvezde, da u sredu dođu u Arenu i svim srcem podrže Janisa i prvotimce crveno-belih. Da pošaljemo najlepšu sliku celom svetu i zajedno zabeležimo važnu evropsku pobedu i preokrenemo ovu situaciju u našu korist! Ne želimo nikakva opravdanja i alibi, verujemo u rad i znamo da ćemo uz rad i kvalitet koji posedujemo to uspeti da prenesemo na parket, a uz podršku sa tribina taj proces će biti još brži i efikasniji. Jer, lako je biti dobar kad je sve dobro, na muci se poznaju junaci i mi iz ovakvih situacija moramo da izvučemo pouke", poručio je.

