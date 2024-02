JURIO DARKA PO TERETANAMA: Karmelo se prisetio NBA drafta 2003. godine...

PRED NBA draft 2003. godine znalo se da će Klivlend pokupiti Lebrona Džejmsa kao prvog pika. Detroit je imao pravo da bira drugi i, na veliko iznenađenje Karmela Entonija, izabrao srpskog centra Darka Miličića.

FOTO: FIBA.Basketball

O tome je u podkastu Dvejna Vejda pričao tadašnji treći pik Denvera.

- Mislio sam da je gotovo, rečeno mi je da ću biti drugi pik. Bio sam u kampu Sirakjuza, dobijao trenerke, čarape, košarkaške lopte od Detroita, kao da sam postao njihov igrač već na koledžu. A onda se to nije dogodilo... Čuo sam priče o Darku i Detroitu i odmah se spremio da idem tamo. Morao sam da pronađem gde trenira, da dođem do njega. Gde ga kriju? Išao sam u svaku teretanu kako bih ga pronašao. To je istinita priča, hteo sam da ga pobedim "jedan na jedan" i pokažem da sam ja izbor Detroita.

Popularni Melo završio je kao treći pik u Denveru, Kris Boš kao četvrti u Torontu, Dvejn Vejd kao peti u Majamiju...

- Kao klinac glavom sam bio u Detroitu, na samo sat vožnje od mog Baltimora. Zamišljao sam kako bi mi bilo u toj kulturi, u toj atmosferi. Bili bi ludo - kaže Entoni, koji je tokom osam sezona sa Nagetsima prosečno beležio 24,8 poena i 6,3 skoka.

BONUS SADRŽAJ

Knjiga o našem asu koja je izazvala veliku pažnju nosi naziv "Novak, pariske priče". Prođite uz Novaka sve njegove emotivne trenutke u upoznajte ga u jednom potpuno drugom svetlu. Na 320 stranica, ilustrovanih do sada neviđenim fotografijama, predstavljen je život slavnog tenisera.

Kliknite OVDE i poručite još danas ovo remek-delo koje će vas odvesti na najslavnije teniske terene.