Dušan Vlahović otvorio dušu i priznao ono što niko u Srbiji ne sme da kaže naglas

Reprezentacija Srbije sa Veljkom Paunovićem na klupi započela je novi ciklus na najgori mogući način.

ADIL BENAYACHE / Sipa Press / Profimedia





Ovaj debakl ostaće upisan u crnim stranicama domaćeg fudbala, jer nacionalni tim nikada ranije, od osamostaljenja države, nije primio pet golova u jednoj prijateljskoj utakmici.

Novi selektor Veljko Paunović suočio se sa ozbiljnim kadrovskim problemima odmah na startu mandata. Masovni otkazi ključnih igrača potpuno su mu vezali ruke. Na spisku putnika iz opravdanih ili neopravdanih razloga nije bilo najvećih zvezda – Dušana Vlahovića, Aleksandra Mitrovića, braće Sergeja i Vanje Milinković-Savića, kao i Filipa Kostića.

Teret su morali da iznesu igrači iz domaće Superlige, a situaciju je dodatno otežalo to što protiv Meksikanaca u timu nije bilo ni Pavlovića, Miloševića i Živkovića. Očekivano, javnost je burno reagovala na ovakav rasplet. O spekulacijama u vezi sa izostancima progovorio je napadač Juventusa Dušan Vlahović, koji je u razgovoru za Mocartsport detaljno objasnio svoju situaciju i stao u kraj čaršijskim pričama.

– Mogu da govorim isključivo u svoje ime. Sa selektorom sam bio u stalnom kontaktu od prvog dana njegovog imenovanja. Razgovarali smo tokom moje povrede i čitavog procesa rehabilitacije. Kada sam konačno počeo da igram, zajednički smo procenili da je najpametnije da preskočim ovo okupljanje. Izašao sam iz teške povrede i, iako sam upisao četiri nastupa za Juventus, nisam bio na sto odsto mogućnosti. Posle duže pauze svakom

igraču je potrebno bar 10 do 15 mečeva da uđe u takmičarski ritam. Pored toga, ugovor mi je isticao i praktično sam bio bez kluba. Dogovor sa selektorom je bio jedino logično rešenje – jasan je Vlahović.

Pred „orlovima“ je sada pakleno težak ispit u Ligi nacija. Srbiju očekuju okršaji sa evropskim velikanima – Nemačkom koju predvodi Jirgen Klop i Holandijom na čelu sa Ćavijem, dok će treći rival biti Grčka, predvođena Ivanom Jovanovićem. Ulog je ogroman, jer prve tri pozicije garantuju povlašćeni status i lakši put kroz kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

– Naša realna pozicija je borba za to treće mesto. Respektujemo sve, nikoga se ne plašimo, ali Nemačka i Holandija su selekcije vrhunske klase i biće nam ekstremno teško. Grci su takođe izuzetno disciplinovani i čvrsti. Sećamo se pre dve godine Leskovca i meča sa Danskom (0:0), kada nas je jedan korak delio od prvog šešira, a svesni smo kakve smo muke posle imali zbog tog propusta. Zato sada moramo biti pametni – upozorava srpski golgeter i dodaje:

– Ambicije su uvek maksimalne, ali moramo ostati na zemlji. Ključni mečevi su oni protiv Grčke, tu moramo tražiti bodove, dok ćemo protiv Nemaca i Holanđana dati sve od sebe pa šta bude. Glavni fokus je treća pozicija u grupi.

Reprezentacija Srbije otvara takmičenje 24. septembra na domaćem terenu u Beogradu protiv selekcije Grčke, nakon čega sledi još jedan meč pred našom publikom protiv Holandije. Duel sa „helenima“ figurira kao ključan i na papiru najlakši u ovoj fazi, zbog čega je pobeda na premijeri apsolutni imperativ za Paunovićeve izabranike.

