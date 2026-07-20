SKANDAL KAKAV MUNDIJAL NE PAMTI! Ceo svet bruji o sramnom potezu Argentinca (VIDEO)
Na samom kraju finala Svetskog prvenstva u kojem je Španija pobedila Argentinu sa 1:0, dogodio se neviđen incident koji je zamalo zasenio utakmicu.
Argentinski reprezentativci ušli su u obračun sa Špancima. U centru incidenta našli su se Leandro Paredes i Nahuel Molina. Paredes je zbog svog ponašanja posle utakmice dobio direktan crveni karton. Uhvatio je Erika Garsiju za vrat, a zatim nasrnuo i na Gavija. Snimci takođe pokazuju kako Molina zamahuje ka jednom od španskih igrača sa klupe.
Naime, Leandro Paredes se prvo sukobio sa Mikelom Merinom kog je odgurnuo na travu, da bi potom u pomoć saigraču iz reprezentacije pritrčao Gavi. Potom je neobuzdani Paredes je uz pomoć Tijaga Almade nasrnuo i na Gavija, pa je i on završio na travi, da bi mu potom pritrčali ostali saigrači i spasili ga ozbiljnih batina. Na kraju je Paredes zasluženo dobio crveni karton.
Selektor Argentine Lionel Skaloni i njegov pomoćnik Valter Samjuel momentalno su utrčali na teren u pokušaju da razdvoje ratobornog vezistu i spreče opštu tuču. Jasna je frustracija Argentinaca koji nisu uspeli da odbrane titulu prvaka sveta, ponašanje je donekle razumljivo, ali ne i opravdano.
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