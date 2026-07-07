ORUŽJE ZA PRECIZNE UDARE STIŽE U EVROPU: Nemci pokreću proizvodnju američkih raketa dometa 300 kilometara
AMERIČKA odbrambena kompanija Lokid Martin i nemački proizvođač vojne opreme Rajnmetal potpisali su danas memorandum o razumevanju o zajedničkoj proizvodnji raketa ATACMS (Army Tactical Missile System) u Nemačkoj, što će biti prvi put da se ovaj tip balističkih raketa kratkog dometa proizvodi van Sjedinjenih Američkih Država.
Sporazum, koji imaj podršku vlada Sjedinjenih Američkih Država i Nemačke, predstavlja korak ka formiranju zajedničkog preduzeća koje bi trebalo da uspostavi evropski centar za proizvodnju, integraciju i distribuciju raketa ATACMS namenjenih članicama NATO i partnerskim državama, prenosi Rojters.
Proizvodnja će biti organizovana u fabrici artiljerijske municije kompanije Rajnmetal u Unterlisu, na severu Nemačke, izjavio je izvršni direktor nemačke firme Armin Paperger. Memorandum je potpisan tokom NATO industrijskog foruma, održanog u okviru samita Alijanse u Ankari.
Sporazum je deo šireg napora SAD i evropskih saveznika da povećaju proizvodne kapacitete odbrambene industrije i obnove zalihe naoružanja koje su smanjene zbog ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku. ATACMS je američki sistem balističkih raketa kratkog dometa, koji se lansira sa mobilnih raketnih sistema i koristi za precizne udare na udaljene ciljeve.
Njegova proizvodnja u Evropi predstavlja značajan korak ka jačanju evropske vojne industrijske baze i smanjenju zavisnosti od isključivo američkih proizvodnih kapaciteta.
Sporazum dolazi u trenutku kada evropske zemlje ubrzano povećavaju izdvajanja za odbranu i nastoje da obezbede stabilnije snabdevanje ključnim vrstama municije i raketnih sistema, posebno nakon iskustava iz rata u Ukrajini.
(Tanjug)
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