(K)VAR! Luka Modrić grmi kao nikad pre nakon šokantne eliminacije Hrvatske sa Mundijala

Luka Modrić bio je mnogo ljut posle utakmice Hrvatske i Portugala.

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- Utakmicu možemo posmatrati kroz dva dela; u prvom poluvremenu nismo bili na svom nivou. Igrali smo prilično defanzivno, ali smo u drugom poluvremenu odigrali zaista fenomenalno. Bilo je to jedno od naših boljih izdanja. Mogli smo ranije da rešimo utakmicu. Propustili smo mnogo prilika, a onda su se desile stvari koje smatram neverovatnim. Teško je reći bilo šta pametno u ovom trenutku, dok su emocije još uvek snažne. Ne želim da kažem nešto pogrešno. Zaslužili smo više - rekao je Modrić.

Nastavio je u istom ritmu.

- Sudija je rekao da je Matanović dodirnuo loptu, ali smo mi pogledali snimak. Nigde se ne vidi da je dodirnuo loptu. Dakle, po mom mišljenju, ako nije dodirnuo loptu, nije bilo ofsajda.

Osvrnuo se Modrić i na kommpletno korišćenje VAR tehnologije:

- Mislim da smo zaslužili mnogo više, ali stvari su se odvile u njihovu korist. Onaj penal… Mislim da, da su uloge bile obrnute, VAR nikada ne bi intervenisao. Rekao sam da mi se VAR nije dopadao kada je uveden; kasnije se pokazao korisnim u nekim situacijama, ali se zloupotrebljava, primenjuje se selektivno ili u zavisnosti od veličine tima. Po mom mišljenju, VAR bi trebalo da reaguje samo ako postoji stoprocentna sigurnost da je napravljena greška, a ne kada je reč o situaciji koja nije sasvim jasna. Danas to nije bio penal. Ne može se dosuditi tako nešto na utakmici kao što je ova. Frustrira me to što odluke uvek idu na našu štetu. Šta je, tu je, idemo dalje, nećemo to sada koristiti kao izgovor. Jednostavno, određene stvari mi smetaju jer odlučuju o tvojoj sudbini i utiču na to kako se osećaš povodom svega što radiš – žrtava koje podnosiš, načina na koji ideš do krajnjih granica i boriš se. Ostavlja gorak ukus.