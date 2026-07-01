GROBARI NISU MOGLI VIŠE DA ĆUTE! Oglasili se navijači Partizana nakon što je brutalno pretučen Marko Jovanović
Posle napada na trenera Teleoptika i bivšeg igrača Partizana Marka Jovanovića, oglasili su se i navijači tima iz Humske..
Njihovu objavu prenosimo u celosti:
- S obzirom na pompezne naslove koji se pojavljuju na internetu želimo jasno da stavimo do znanja da nikakvi navijači Partizana ne stoje iza napada na našeg kapitena, trenera i velikog ,,Grobara“ Marka Jovanovića. Ljudi koji su nekada, velikom greškom, bili deo naše tribine i sa iste oterani, nisu ogledalo i odraz navijača Partizana i ne želimo da se takve persone dovode u korelaciju sa nama. Njihovo vreme je prošlo, jedenje u restoranu na stadionu Partizana na crtu, pravljenje privatnih kombinacija, paktova sa Vazurom i profitiranje od takvih dilova nauštrb Partizana.
- Šamaranje i reketiranje igrača su davna prošlost, samo je takvima očigledno potreban podsetnik jer su isti na krilima van navijačkih uspeha ponovo pomislili da su bitan faktor u klubu. Našu tribinu danas čine iskrene patriote koje su Vidovdan provele sa našim narodom na Kosovu i Metohiji. Momci koji iskreno, bez interesa, vole i prate Partizan. Spremamo se za predstojeće izazove, a našem Maretu želimo brz oporavak i postaraćemo se da nikada više ne dođe do toga da se igrač, trener i zaposleni u SD Partizan oseća ugroženo, pogotovu u svojoj kući - piše u objavi "Grobara".
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