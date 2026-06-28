Fudbal

UGOVOR MU ISTIČE ZA DVA DANA! Partizan pojačao ponudu za najboljeg igrača!

Новости онлине

28. 06. 2026. u 18:51

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Crno-beli ne odustaju od dovođenja košarkaša koji je obeležio prethodnu sezonu Evrolige.

УГОВОР МУ ИСТИЧЕ ЗА ДВА ДАНА! Партизан појачао понуду за најбољег играча!

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaški klub Partizan nalazi se među evroligašima koji u svojim redovima sledeće sezone žele najboljeg strelca ACB lige, Timotija Luvavua-Kabaroa.

Najveće otkrovenje prethodne sezone u Evroligi postaje slobodan igrač za dva dana, pošto će mu isteći ugovor sa Baskonijom. Za francuskim reprezentativcem vlada veliko interesovanje mnogih evropskih timova.

Španska "Marka" je prenela da su za bivšeg igrača Mege već poslali ponude Partizan i Fenerbahče, da će uslediti i ona od strane ambicioznog Asvela, koji pravi "paklen" tim, ali i da u priču ulazi Real Madrid sa malo drugačijim planom.

Photo: Walter Cunha/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, Madriđani pokušavaju da postignu dogovor sa Baskonijom pre 30. juna i uz određeno obeštećenje dođu do potpisa Luvavu-Kabaroa. 

Francuz je u ACB ligi prosečno beležio 18,1 poen, 3,8 skokova i 1,7 asistencija po utakmici, čime je završio sezonu kao najbolji strelac prvenstva.

BONUS VIDEO: Doček Alekse Avramovića, Marka Marinovića i Feđe Sretenovića na trgu u Čačku 

 

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