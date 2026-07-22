JANŠA "MINIRAO" FAJONOVU: Vlada u LJubljani protiv imenovanja bivše šefice diplomatije na unosnu funkciju EU

PRAVA drama iza kulisa odvijala se poslednjih dana na relaciji Ljubljana-Brisel, jer se Vlada Janeza Janše protivila imenovanju bivše šefice slovenačke diplomatije Tanje Fajon na funkciju koja donosi platu od 15.000 evra mesečno, plus troškove.

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Fajonova, tako, neće postati visoka predstavnica Evropske unije za Sahel, već će to mesto navodno pripasti iskusnoj danskom diplomati Brigiti Markusen.

Kada se činilo da je izbor Fajonove već gotova stvar, dva puta je glasanje odloženo, a onda je stiglo pismo slovenačke vlade na adrese svih zemalja Evropske unije o nezakonitostima prilikom kandidature Fajonove. Janšu je podržala i Evropska narodna stranka, čiji je član godinama, posle čega je Kaja Kalas, visoka predstavnica EU za spoljnu politiku, saopštila da je zbog pritiska slovenačke vlade i Evropske narodne stranke povukla njenu kandidaturu.

Janša je komentarisao da je time došao "kraj sage" oko njenog imenovanja, koje je trebalo da posluži kao "utešna nagrada" Tanji Fajon posle izgubljenih izbora.

Tvrdi da ministar laže Fajonova tvrdi da ministar Kajzer iznosi laži da ga nije obavestila o svojoj kandidaturi. To sam uradila na dan primopredaje i izrazio je aktivnu podršku i čestitao mi. Kaže da su pismo Briselu poslali i Janša i Kajzer, u kojem su izrazili protivljenje njenoj kandidaturi.

Ostao je gorak ukus, pošto je novi šef diplomatije Tone Kajzer demantovao da ga Fajonova o kandidaturi nije obavestila. Na kraju je ustanovljno da Fajonovu nije predložila ni prošla Vlada premijera Roberta Goloba, već glavni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, koji je bio podređen bivšoj ministarki.

Sve se zakuvalo i zbog činjenice što je Tanja Fajon na mestu šefice diplomatije povukla iz Vašingtona iskusnog diplomatu, tadašnjeg ambasadora Tonea Kajzera, pa su neki smatrali da je to i lična osveta, što je ministar energično demantovao. - Nije to stvar političke osvete, jer njeno imenovanje nije imalo pravnu osnovu. Slovenija je za vreme prethodne Vlade povećala sredstva za region Sahel za više od šest puta. I iz toga se može stvoriti utisak da je cela situacija uzurpirana radi određenih ličnih koristi.

Ali, biće daljih postupaka o tome - poručuje sadašnji ministar spoljnih poslova Kajzer.

Predsednica države Nataša Pirc Musar razočarana je postupcima Janšine vlade i tvrdi da je ceo postupak "možda mala pobeda za političku opciju, ali i veliki poraz za zemlju". Tanja Fajon je komentarišući pismo slovenačke vlade Briselu zaključila:

- Često se dešava da smo mi Slovenci sami sebi najveća prepreka i razlog zbog kojeg propuštamo takve prilike.